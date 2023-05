Szwajcaria i jej budownictwo inspiracją dla kolejnego projektu BXB Studio

Kaskadowa forma, technologia CLT, mikroapartamenty i coworking - pracownia BXB Studio zaprezentowała właśnie projekt Domu Szwajcarskiego. Jest to współczesna interpretacja tradycyjnej zabudowy regionalnej, tzw. Gotthard House.

Dom Szwajcarski to wielofunkcyjny budynek, który mieści przestrzeń komercyjną, mieszkaniową, turystyczną i biurową.

Zlokalizowany w samym centrum Unterschachen w Szwajcarii nawiązuje do najlepszych tradycji budowlanych.

Współgra z klimatem, krajobrazem i walorami widokowymi alpejskiego zbocza górskiego.

Swoją strukturą tworzy użytkową przestrzeń społeczną w skali krajobrazowej i urbanistycznej; formuje zadaszony przystanek autobusowy, szlak górski oraz zewnętrzne tarasy i place miejskie.

Dom Szwajcarski jest współczesną interpretacją tradycyjnej zabudowy regionalnej, tzw. Gotthard House, która składała się z trzech podstawowych warstw.

Pierwsza warstwa to kamienna baza osadzona na gruncie wraz z częścią przystankową, która chroni i kotwiczy budynek w znaczących spadkach terenu. W Domu Szwajcarskim analogicznie skonstruowano betonową bazę budynku, która mieści lokal użytkowy na parterze oraz strefę techniczną.

Druga warstwa Gotthard House to drewniana konstrukcja zrębowa, którą w budynku formuje analogiczna ale współczesna konstrukcja z drewna klejonego CLT. Mieści ona dwa widokowe apartamenty dwupoziomowe, które dzięki przetasowaniu kondygnacji posiadają widok na wszystkie trzy strony – wschód, południe i zachód.

Dom Szwajcarski to budynek ekologiczny, który redukuje do minimum zużycie energii i eksploatację zasobów, fot. mat. pras.

Trzecia warstwa Gotthard House to drewniana konstrukcja szkieletowa więźby dachowej przykrytej kamiennym łupkiem. Skupiska tradycyjnych budynków na alpejskich zboczach formują dynamiczne, zygzakowate kompozycje układu dachów o charakterystycznym dla regionu nachyleniu połaci. Podążając za napotkanymi kierunkami linii dachów Dom Szwajcarski właśnie tak formuje już ostatni, trzeci element kompozycji inspirowanej lokalną architekturą szwajcarską. Lekka szkieletowa konstrukcja mieści przestrzeń czterech dwupoziomowych górskich mikroapartamentów na wynajem oraz co-workingową dwukondygnacyjną przestrzeń biurową. Kaskadowe usytuowanie zgrupowanych dachów pozwala otworzyć wszystkie wnętrza na spektakularny południowy widok alpejskich trzytysięczników.

Dom Szwajcarski to budynek ekologiczny, który redukuje do minimum zużycie energii i eksploatację zasobów. Pomimo zaprojektowania aż sześciu kondygnacji budynek nie posiada windy i jest wciąż łatwo dostępny dla każdego użytkownika. Strefa dzienna obydwu apartamentów znajduje się na łatwo dostępnym pierwszym piętrze, dopiero strefa nocna z sypialniami znajduje się na kondygnacji powyżej. Z kolei przestrzeń coworkingowa i górskie mikro-apartamenty zlokalizowane na trzecim piętrze, dostępne są z poziomu zewnętrznego tarasu miejskiego przyległego do stoku górskiego, dostępnego z nowo zaprojektowanego szlaku górskiego wraz z platformą widokową oddaną społeczeństwu. Utworzono tym samym nowe połączenie centrum miasteczka, przystanku autobusowego i zabytkowego kościółka zlokalizowanego powyżej Domu Szwajcarskiego.

Poprzez cofniętą fasadę parteru, uformowana została zadaszona przestrzeń placu miejskiego, przystanku autobusowego, przyległego do dwupoziomowego lokalu komercyjnego, fot. mat. pras.

Poprzez cofniętą fasadę parteru, uformowana została zadaszona przestrzeń placu miejskiego, przystanku autobusowego, przyległego do dwupoziomowego lokalu komercyjnego. Kultura kreowania przestrzeni społecznych i krajobrazowych zdefiniowała kształt nowoprojektowanego budynku w centrum Unterschachen.

- Dom Szwajcarski to projekt, w którym zastosowaliśmy bardzo racjonalnie technologie budowlane adekwatne do lokalizacji, zgodne z charakterem miejsca, lokalnym klimatem i wielowiekową tradycją. Owa zgodność, o którą zabiegaliśmy w procesie projektowym przełożyła się na wykreowanie zrównoważonego, ekologicznego, dobrze starzejącego się i funkcjonalnego budynku wrośniętego w naturalny krajobraz, który kreuje wartość dodaną, zarówno w aspekcie architektonicznym, jak i urbanistyczno-krajobrazowym - mówi Bogusław Barnaś.