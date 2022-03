Ta architektura nie ma barier: 10 inwestycji dostępnych architektonicznie

Obiekty użyteczności publicznej, ale także coraz częściej biurowce, a nawet inwestycje mieszkaniowe projektowane są z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Pokazujemy wybrane zrealizowane i trwające inwestycje, będące przykładem dostępnej architektury.

Warsaw UNIT, Warszawa

Warsaw UNIT spod kreski Polsko-Belgijskiej Pracowni Architektury Projekt ma szerokie wejścia z drzwiami otwieranymi automatycznie dla różnorodnych grup użytkowników, miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością, stanowiące ponad 2 proc. ogólnej liczby miejsc w budynku, dostęp do wszystkich kondygnacji za pomocą wind oraz system zarządzania windami wyposażony w dodatkowe rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością, m.in. precyzyjne informacje głosowe. Oprócz tego na każdej kondygnacji biurowej budynku zrealizowanego przez Ghelamco znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Wartością dodaną obiektu, czyniącą go dostępnym dla wszystkich jest także dobre położenie (przy Rondzie Daszyńskiego), z mnogością wysokiej jakości transportu publicznego do wyboru: tramwaj, autobus, metro, stacja SKM, a także rozwiązania dla rowerzystów, takie jak: ścieżki rowerowe w pobliżu budynku, zamknięty parking dla rowerzystów, szatnie z prysznicami i stacje rowerów miejskich pod wejściem. Warsaw Unit otrzymał certyfikat "Obiekt bez barier" przyznawany przez Fundację Integracja, jedną z największych w Polsce organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Varso Place, Warszawa

Varso Place to trzy wieżowce (dwa zaprojektowane przez HRA Architekci, trzeci, wieża - przez Foster + Partners) położone przy ul. Chmielnej w centrum Warszawy, które mieszczą biura, hotel, pasaż handlowo-usługowy, a w przyszłości także publiczny taras z widokiem na panoramę miasta. Inwestorem i deweloperem jest firma HB Reavis specjalizująca się w tworzeniu przestrzeni pracy, którą wyróżnia nacisk na ekologię, dobrostan użytkowników budynków oraz zastosowanie innowacyjnych technologii.

HB Reavis od początku prac projektowanych współpracowała z Fundacją Integracja, która przyznała budynkom certyfikat "Obiekt bez barier". W projekcie zastosowano wiele rozwiązań korzystanie wpływających na dostępność architektoniczną obu obiektów oraz uczynienie ich miejscami przyjaznymi dla użytkowników.

Wśród nich znalazły się m.in. przejście dla pieszych na progu zwalniającym, prostoliniowy przebieg chodników, podział przestrzeni pieszych na węższe części, które ułatwiają orientację, a także czytelna lokalizacja wejścia. We wnętrzach Fundacja doceniła główne wejścia z poziomu terenu, system ułatwiający korzystanie z wind osobom z niepełnosprawnością wzroku oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością w częściach wspólnych budynków.

W październiku ubiegłego roku projekt otrzymał tytuł "Lidera Dostępności" wśród budynków biurowych i handlowych w Polsce. – Budynki Varso Place mają czytelny układ komunikacyjny oraz detale ułatwiające użytkownikom poruszanie się po budynkach i korzystanie z ich usług. Twórcy zadbali również o to, aby fragment ul. Chmielnej, gdzie zlokalizowane są budynki, był bardziej zielony i wygodniejszy dla pieszych – podano w uzasadnieniu.

Nowy Targ, Wrocław

Nowy Targ we Wrocławiu spod kreski Maćków Pracownia Projektowa został doceniony w ubiegłorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu „Lider Dostępności”. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Towarzystwo Urbanistów Polskich, a partnerem instytucjonalnym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kapituła konkursu, złożona z urbanistów i specjalistów z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego oraz osób zgłoszonych przez Kancelarię Prezydenta RP, przyznała inwestycji Nowy Targ nagrodę w kategorii „Obiekt biurowo-handlowy”.

Budynek jest wyposażony m.in. w rozwiązania, które ułatwiają poruszanie się po budynku, co jest niezwykle ważne dla osób z dysfunkcjami. Pracownicy i goście najemców otrzymują dostęp do platformy Connected by Skanska, dzięki której do budynku i na parking dostają się bez konieczności używania tradycyjnej karty, za pomocą kodu QR.

Dworzec kolejowy Olsztyn Główny

W zasadzie wszystkie nowe inwestycje kolejowe przewidują pewne ułatwienia w dostępie do pociągów, jak chociażby pochylnie ułatwiające dostęp dla osób mających problemy z poruszaniem się.

Dworzec Olsztyn Główny pod tym aspektem wyróżnia się jednak na tle podobnych obiektów. Budynek będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także dla osób starszych, z ciężkim bagażem czy wózkiem dziecięcym i całkowicie pozbawiony barier architektonicznych.

Na dworcu pojawi się szereg usprawnień takich jak ścieżki prowadzące z polami uwagi, oznaczenia w alfabecie Braille’a, obniżone okienka kasowe, mapy dotykowe dworca, a także urządzenia wzmacniające dźwięk w aparatach słuchowych. Poza tym w budynku zostaną zamontowane windy, a w sąsiedztwie ciągu pieszego prowadzącego na perony pojawi się pochylnia z podgrzewaną zimą nawierzchnią.

Budowa nowego dworca Olsztyn Główny to jedna z największych inwestycji PKP S.A. w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jej koszt to 70,97 mln złotych brutto. Wykonawcą robót budowlanych jest Torpol S.A., natomiast dokumentację projektową opracowała pracowania architektoniczna TPF Sp. z o.o. z Warszawy. Planowany termin otwarcia nowego dworca dla podróżnych to druga połowa 2023 roku.

Dworzec PKP w Oświęcimiu

Dworzec PKP w Oświęcimiu w dniu otwarcia w 2020 roku był najnowocześniejszym w Małopolsce. Dzisiaj również imponuje zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi, proekologicznymi, a także troską, z jaką zadbano o jego dostępność.

Dworzec w Oświęcimiu to budynek projektowany w zgodzie ze współczesnymi trendami w architekturze. Jest on pozbawiony barier architektonicznych i dzięki temu w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto na dworcu wprowadzono szereg usprawnień dla osób niedowidzących i niewidzących – ścieżki prowadzące w budynku i jego otoczeniu, oznaczenia w alfabecie Braille`a, kontrastowe zestawienie kolorystyki wnętrz dworca, a także tablice dotykowe z planem obiektu.

Przy budowie dworca uwzględniono również potrzeby najmłodszych podróżnych i ich rodziców. Stworzono dla nich specjalną poczekalnię, gdzie dostępne są zabawki, a na ścianie wyeksponowano mapę Polski z motywami kolejowymi, na której zaznaczono lokalizację dworca. Opiekunowie z dziećmi mają również dedykowaną toaletę wyposażoną w przewijak.

Nowy Rynek, Poznań

Od 2017 roku Skanska realizuje w Poznaniu wielofunkcyjny kompleks Nowy Rynek. Otwarty dla mieszkańców, wielofunkcyjny kompleks budynków Nowy Rynek jest jednym z najbardziej złożonych projektów deweloperskich w historii grupy Skanska.

Nowy Rynek powstał jako obiekt otwarty i dostosowany do potrzeb wszystkich mieszkańców miasta. Kompleks budynków został zaprojektowany tak, by osoby niepełnosprawne, starsze czy nieposługujące się językiem polskim mogły poruszać się i korzystać z niego bez żadnych ograniczeń.

Wśród pracowni architektonicznych zaangażowanych w projekt Nowego Rynku znalazły się Maćków Pracownia Projektowa, JEMS Architekci, Medusa Group oraz Ultra Architekci. W czerwcu 2021 roku oddano do użytku zaprojektowany przez Medusa Group, budynek D, a obecnie trwają prace nad budynkiem E spod kreski JEMS Architekci.

Każdy z etapów ma lub ubiega się o certyfikat Obiekt bez Barier. Zlokalizowane centralnie patio – podobnie jak wszystkie budynki kompleksu - pozbawione będzie jakichkolwiek barier architektonicznych. Jest zaczynem nowego miejskiego rynku, otwierając się na spotkania, rekreację i rozrywkę charakterystyczne dla śródmiejskiego charakteru miejsca.

The Warsaw Hub, Warszawa

Certyfikat "Obiekt bez Barier" ma również warszawski The Warsaw Hub spod kreski pracowni AMC Chołdzyński, z wnętrzami projektu Massive Design.

– The Warsaw HUB zasadniczo zmienia krajobraz warszawskiej Woli, uwzględniając potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami. Cieszę się, że inwestor zadbał o zapewnienie dostępności dla przyszłych pracowników i klientów, a my mogliśmy wesprzeć go w tych staraniach. Certyfikat Integracji potwierdza, że budynek i przestrzeń wokół niego nie będą stanowić bariery dla różnych użytkowników – mówi Ewa Pawłowska, prezes Integracji.

Budynek został wyposażony m.in. w system zarządzania windami wyposażony w dodatkowe rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami, plany elektroniczne budynku z trybem obsługi dla osób poruszających się na wózku czy osób niskich, dużą liczbę miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością, dostęp do wszystkich kondygnacji za pomocą wind.

W procesie audytowania Fundacja zwraca również uwagę na położenie budynku, tak żeby nie stanowił on samotnej, choć wewnętrznie dostępnej wyspy. Dzięki bliskości przystanków komunikacji miejskiej, połączeniu ze stacją metra i przyjazności dla rowerzystów Warsaw HUB jest bardzo dobrze połączony z infrastrukturą transportową.

Holm House, Warszawa

Kilka lat temu Holm House został pierwszą w Polsce inwestycją mieszkaniową z certyfikatem Obiekt bez barier, przyznawanym przez Fundację Integracja. Tym samym osiedle Skanska stało się pionierską zabudową wielorodzinną, w pełni dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodziców z dziećmi i nie tylko.

Podobnie będzie w przypadku czwartego etapu inwestycji, który ruszył pod koniec ubiegłego roku. Co najmniej 40% mieszkań na terenie osiedla zostanie przystosowanych do restrykcyjnych wymogów certyfikatu Obiekt bez barier. Dzięki temu budynek oraz części wspólne będą w całości dostępne dla mieszkańców.

Skanska zastosuje zarówno w nich, jak i w wybranych mieszkaniach, takie rozwiązania, jak m.in.: bezprogowe dojścia do budynku, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, ergonomiczne klamki, odpowiedniej szerokości drzwi, bezprogowe wejścia na balkon, domofony i włączniki świateł umieszczone na odpowiedniej wysokości, duża przestrzeń manewrowa na korytarzach, kontrastowa kolorystyka części wspólnych.

- Kontynuujemy i rozwijamy ideę dostępności i eliminowania barier architektonicznych – w czym wspiera nas konsekwentnie Fundacja Integracja odpowiedzialna za certyfikat Obiekt bez barier – mówi Michał Badowski, Architekt Dyrektor w biurze HRA Architekci, pracowni odpowiedzialnej za projekt Holm House. – Mimo pozornie górnolotnego wydźwięku idee te materializują się w postaci bardzo wymiernych i konkretnych rozwiązań. Likwidacja różnic poziomów, umieszczanie elementów wyposażenia na dostępnych wysokościach, zapewnienie wygodniejszej przestrzeni manewrowej w mieszkaniach i częściach wspólnych, zastosowanie kontrastowej kolorystyki oraz oznaczeń w języku Braille’a nie wyczerpują listy – dodaje.

Solen Kabaty, Warszawa

Najnowsza inwestycja mieszkaniowa Skanska zlokalizowana w sąsiedztwie Lasu Kabackiego, Solen Kabaty spod kreski Kulczyński Architekt zdobędzie certyfikat “Obiekt bez barier”, który przyznaje Fundacja Integracja. Do tej pory uzyskało go jedynie kilka budynków mieszkalnych w Polsce. Certyfikat oznacza, że co najmniej 40% mieszkań Solen Kabaty będzie miało możliwość przystosowania ich do potrzeb m.in. osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodziców z dziećmi.

Teren inwestycji, budynek oraz wybrane mieszkania będą posiadały niwelujące bariery rozwiązania, jak m.in.: bezprogowe dojścia do budynku, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, ergonomiczne klamki, odpowiedniej szerokości drzwi, bezprogowe wejścia na balkony, domofony i włączniki świateł umieszone na odpowiedniej wysokości, większa niż standardowa przestrzeń manewrowa na korytarzach.

Teren inwestycji ma sprzyjać sąsiedzkiej integracji i rekreacji na świeżym powietrzu, a projekt zakłada stworzenie starannie zaprojektowanego, prywatnego ogrodu, w którym pojawią się różnorodne rośliny, a także budki dla ptaków i pożytecznych owadów. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na IV kwartał 2023 roku.

Atal Sky+, Katowice

W centrum Katowic powstanie miastotwórczy i multifunkcyjny kompleksu Atal Sky+. Będzie to najwyższy obiekt mieszkaniowy na Śląsku. Za kompleksową obsługę projektową inwestycji odpowiada pracownia HRA.

Różnorodne funkcje w Atal Sky+ zostały zaprojektowane tak, aby wzajemnie się wspierały i w efekcie stworzyły tętniący życiem fragment miasta. Kompleks zostanie uzupełniony o przestrzeń odpoczynku i rekreacji – alejki, chodniki, zieleń z małą architekturą.

Niskie krawężniki, szerokie korytarze, brak barier architektonicznych oraz cichobieżne windy ułatwiające poruszanie się w obrębie osiedla sprawią, że inwestycja zostanie w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także rodzin z dziećmi i osób starszych.

Planowany termin oddania pierwszej części Atal Sky+ to II kw. 2024 roku.