Ta inwestycja jest realizowana od 25 lat

25 lat zabudowy, 250 mln euro i ponad 6 tys. miejsc pracy. W ścisłym centrum stolicy Wielkopolski, na powierzchni 23 tys. m kw., realizowana jest od ćwierć wieku inwestycja, która zmienia biznesowe i architektoniczne oblicze współczesnego Poznania.

Zabudowa placu Andersa składa się z czterech, tworzących architektoniczną całość obiektów: Poznańskiego Centrum Finansowego – Poznań Financial Centre, Andersii Tower wraz z hotelem i Andersii Business Centre oraz zwieńczającego przedsięwzięcie, największego z nich – Andersia Silver, który będzie jednocześnie najwyższym budynkiem stolicy Wielkopolski. Cały budżet inwestycji zrealizowanych przy Placu Andersa w Poznaniu wyniesie 250 mln euro, czyli ponad miliard złotych.

W 1993 r. władze miasta Poznania ogłosiły przetarg na projekt deweloperski zabudowy zlokalizowanego w centrum stolicy Wielopolski placu.

W zawiązanym wówczas partnerstwie publiczno-prywatnym kluczową rolę odegrało zaangażowanie trzech kolejnych prezydentów Poznania oraz uczestnictwo Svena von der Heyden, odpowiedzialnego za biznesowy rdzeń projektu.

– Nie sposób dziś przywołać nazwiska wszystkich osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie, jednak wymienić należy przede wszystkim Pana Svena von der Heyden, inwestora, Mariusza Gaertnera reprezentującego zarządzającą projektem firmę PROBUILD, Grzegorza Michalskiego prezesa WCWI Sp. z o.o., czy architektów, w tym Ewę i Stanisława Sipińskich. To osoby i firmy, które od samego początku są zaangażowane w realizację zabudowy Placu Andersa – wylicza Adam Trybusz.

Zabudowa Placu Andersa to projekt kilkuetapowy. – Tworzy go grupa obiektów centrotwórczych, które są administracyjno-businessowym centrum miasta o najwyższym standardzie – mówi autor projektu, architekt Stanisław Sipiński.

Jako pierwsze na Placu Andersa wyrosło Poznańskie Centrum Finansowe (PFC), czyli 18-kondygnacyjny (16 kondygnacji naziemnych i 2 podziemne) wieżowiec o powierzchni 18 700 m kw., którego budowę ukończono w 2001 r. Kolejnym, wybudowanym w 2007 r., była Andersia Tower (AT) wraz z hotelem Andersia o 21 kondygnacjach (19 nadziemnych i 2 podziemne) i powierzchni 25 000 m kw. W 2012 r. oddano do użytku 7–kondygnacyjną (5 kondygnacji naziemnych i 2 podziemne) Andersię Business Centre (ABC) o powierzchni 15 000 m kw. W trakcie budowy jest czwarta realizacja, czyli Andersia Silver (SA) o 29 kondygnacjach (26 naziemnych i 3 podziemnych), powierzchni 40 000 m kw., który będzie największym biurowcem i jednocześnie najwyższym budynkiem Poznania.

Budowa kompleksu zmieniła wizerunek Poznania, stając się jedną z architektonicznych wizytówek stolicy Wielkopolski.

– Zlokalizowany na Placu Andersa kompleks to kompozycja wieżowców na osi wschód-zachód z głównym akcentem wysokościowym – obiektem Silver. współtworzy on tzn. „Sky Line” śródmieścia Poznania, uzgodnioną z władzami konserwatorskimi i architektonicznymi miasta. Centralnie, pomiędzy budynkami PFC, AT i ABC (podium), powstał wewnętrzny pieszy pasaż, który docelowo znajdzie kulminację przed powstającym budynkiem Andersia Silver. Cały kompleks to zespół o bardzo wysokiej intensywności architektonicznej, tworzący administracyjno-businessowe „City” współczesnego Poznania – tłumaczy, autor projektu zabudowy placu, architekt Stanisław Sipiński.