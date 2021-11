Ta inwestycja ma ożywić Mokotów. Wmurowano kamień węgielny

Wmurowano kamień węgielny pod inwestycję Smartti Mokotów. Stworzony w zgodzie z ideą 15-minutowego miasta projekt ma ożywić tę część Warszawy.

REKLAMA

Ruszyła budowa ponad 800 nowoczesnych lokali mieszkalnych u zbiegu ulic Postępu i Domaniewskiej w Warszawie.

Inwestycja jest początkiem koniecznych zmian w obecnej zabudowie biurowej Mokotowa. Nowoczesny projekt mieszkaniowy z częściami wspólnymi i usługami, wpisuje się w trend „15-minutowego miasta”.

Projekt został przygotowany przez YIT dla wiodącego skandynawskiego inwestora na rynku nieruchomości NREP. Generalnym wykonawcą jest Unibep. Smartti Mokotów będzie największym obiektem najmu profesjonalnego w Polsce.

- Ten projekt ożywi Mokotów. Został zaprojektowany, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na 1-2-osobowe mieszkania dla dojeżdżających do pracy profesjonalistów, singli i rozwiedzionych lub par, poszukujących nowoczesnych rozwiązań mieszkaniowych, zapewniających poczucie przynależności do miejscowej społeczności. Każde mieszkanie będzie funkcjonalnie wykończone i umeblowane – z nowoczesną kuchnią, łazienką i balkonem. Ponadto obiekt będzie oferował wiele dodatkowych udogodnień – restauracji, siłowni oraz wspólnych miejsc do pracy i wypoczynku. W ogrodzie na dachu zaplanowano też siłownię na świeżym powietrzu. – wyjaśnia Rune Kock, Partner i Dyrektor Działu Living w NREP.

15-minutowe miasto

Smartti Mokotów powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie biur, uczelni i centrów handlowych. Jego budowa jest zgodna z ideą „15-minutowego miasta”, która rozwija się na całym świecie jako efekt po-pandemicznego wstrząsu. Jest to koncepcja urbanistyczna, oznaczająca mieszkanie w dogodnej lokalizacji, skąd wszędzie jest blisko i można się z łatwością przemieszczać pieszo lub na rowerze.

- Przygotowaliśmy projekt w tym miejscu, mając na celu wprowadzenie w sercu Mokotowa tak bardzo potrzebnej zmiany, obejmującej budowę nowoczesnych rozwiązań mieszkaniowych i ograniczenie ruchu ulicznego. Właśnie dlatego kluczowe było znalezienie inwestora, który wyznaje podobne wartości etyczne i biznesowe, i razem z nami będzie rozwijać to miejsce. Współpraca z NREP jest szczególnie ważna dla YIT - pozwala nam ona kształtować rynek profesjonalnego najmu nad Wisłą. – podsumowuje Tomasz Konarski, CEO YIT w Polsce.

Mieszkania do wynajęcia będą oferowane w modelu najmu profesjonalnego, zapewniającego wysoką jakość obsługi oraz przejrzyste i elastyczne umowy wynajmu -zarówno krótko, jak i długoterminowe - z jasno określonym czynszem. Projekt przyczyni się znacząco do wzrostu sektora PRS, który w Polsce dopiero się narodził i obecnie szacowany jest na 0,3% polskiego rynku najmu.

W transakcji ogłoszonej w czerwcu 2021 r. wiodący skandynawski inwestor w branży nieruchomości, NREP, podpisał umowę z YIT, największym fińskim deweloperem mieszkaniowym, na ponad 1000 lokali w Warszawie. Zakup obejmował dwa etapy inwestycji Smartti Mokotów, Parkur Residence na Ursynowie oraz Nordic Bemowo. 5 listopada odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Smartti Mokotów. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele inwestora, dewelopera oraz generalnego wykonawcy a także Ambasadorzy Danii i Finlandii.

W całym procesie YIT odpowiada za projekt i budowę inwestycji.