Ta inwestycja ma przełamać zabudowę łanową na warszawskim Bemowie

Yareal planuje zrealizować na warszawskim Bemowie inwestycję mieszkaniową, która ma przełamać dominującą w okolicy tzw. zabudowę łanową, a także zaprezentować nowatorskie rozwiązania proekologiczne.

W ramach dwóch nowych kwartałów miejskich, w odległości 300 m od stacji metra Chrzanów ma powstać kompleks w części zasilany przez własną elektrownię słoneczną.

Na ogólnodostępnym skwerze obok elektrowni pojawią się meble wykonane z poddanych upcyklingowi śmigieł elektrowni wiatrowych.

Śmigła z wiatraków wykorzystane do produkcji mebli i wyposażenia terenów wspólnych to pierwszy tego typu projekt na polskim rynku mieszkaniowym. Pierwsze konstrukcje z łopat pojawią się jeszcze przed rozpoczęciem budowy przy biurze sprzedaży na terenie inwestycji Yareal na Bemowie. Docelowo będą one stanowić także wyposażenie fragmentu 300-metrowego zielonego pasażu, biegnącego pomiędzy osiedlami od skrzyżowania ulic Człuchowskiej i Lazurowej aż do planowanej stacji metra Chrzanów.

- Budując NEOWO wprowadzamy ład architektoniczny do dynamicznie rozwijającej się części dzielnicy, która w kolejnym etapie rozbudowy II linii metra, będzie miała własną stację kolei podziemnej. Mieszkańcy osiedla Yareal będą mogli dotrzeć do niej zieloną osią widokową prowadzącą niemal wprost do stacji. Większość mieszkań NEOWO to najbardziej poszukiwane lokale dwu- i trzypokojowe, o powierzchni 31-75 mkw., zaprojektowane z myślą o młodych rodzinach, które potrzebują poprawy dotychczasowych warunków zamieszkania. Optymalne układy mieszkań uzupełniamy dużą ilością zieleni i terenów rekreacyjnych, a także słonecznym tarasem dla mieszkańców na dachu, wyposażonym w rekreacyjny sprzęt taki jak leżaki, stoliki oraz rośliny w donicach – wyjaśnia wiceprezes Yareal, Jacek Zengteler.

Na górnych piętrach pierwszego z budynków NEOWO znajdą się mieszkania z antresolą. Przylegające do nich i wielu innych mieszkań loggie i balkony zostaną dodatkowo podkreślone powtarzającym się motywem wysłaniających je tzw. „żyletek”, zdobiących elewację na wysokość dwóch pięter. Oprócz najpopularniejszych na rynku mieszkań dwu- i trzypokojowych, w inwestycji będzie do wyboru wiele mieszkań 4-pokojowych już od 80 mkw, kilka kawalerek i jeden apartament 5-pokojowy o powierzchni 125 mkw z dużym balkonem o powierzchni prawie 15 mkw.

Pierwszy budynek w kompleksie mieszkaniowym NEOWO, zaprojektowany przez pracownię BDM’A, będzie mierzył od 4 do 7 kondygnacji, tworząc – w odróżnieniu od sąsiedniej tzw. zabudowy łanowej – nowy kwartał miejski. Inwestycja powstanie pomiędzy ulicą Batalionów Chłopskich, a dwujęzyczną Niepubliczną Szkołą Podstawową Gaudeamus Bemowo, sąsiadującą z niewielkim nowopowstałym centrum handlowym.

Yareal zaplanował budowę ponad 160 miejsc parkingowych dla rowerów, zarówno w podziemnej hali garażowej jak i na terenie patio. Na zielonym dziedzińcu zaplanowano także przestrzeń przeznaczoną na sprzyjające sąsiedzkiej integracji ogrody społeczne, w których mieszkańcy będą mogli uprawiać własne warzywa, kwiaty, czy zioła. Obok nich znajdzie się plac zabaw dla dzieci i rekreacyjny skwer wyposażony w ławki ze stołami oraz żagle chroniące przed słońcem. W centralnej części patio pojawi się - w ciekawej formie architektonicznej - porośnięte zielenią wejście do ewakuacyjnej klatki schodowej prowadzącej do garażu. W podziemnej części inwestycji, na jednym poziomie powstanie 170 miejsc parkingowych, spośród których około połowa będzie przystosowana do zamontowania stacji ładowania samochodów elektrycznych. Dodatkowo w garażu zostanie wybudowanych 12 miejsc z ładowarkami gotowymi do użytku. Inwestycja na Bemowie będzie kolejnym projektem Yareal wyposażonym we własne elektrownie słoneczne. Dzięki panelom fotowoltaicznym na dachu mieszkańcy będą oszczędzali na wydatkach na energię elektryczną zużywaną m.in. do oświetlania przestrzeni wspólnych i hali garażowej wymagającej zasilania przez całą dobę.

NEOWO zostanie poddane certyfikacji zrównoważonego budownictwa BREEAM z oceną na poziomie Very Good, czyli najwyższą, jaką otrzymały w Polsce nieliczne budynki mieszkaniowe. Yareal jest liderem zielonego budownictwa w Polsce - deweloper zgromadził dotychczas certyfikaty środowiskowe dla ponad 40 budynków wielorodzinnych i domów oraz biurowców.