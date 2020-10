Ta inwestycja ma wypełnić lukę architektoniczną na Przedmieściu Oławskim

Na Przedmieściu Oławskim powstanie elegancki budynek, który wypełni architektoniczną lukę, podnosząc atrakcyjność całej okolicy. Wśród głównych atutów są nietypowo położone ogródki z zielenią i tarasy z widokiem na panoramę Wrocławia.

REKLAMA

EIP rusza z kolejnym projektem – HB 1820. To skrót od adresu Haukego-Bosaka 18 i 20 – ulicy, przy której deweloper zbuduje swoją drugą inwestycję mieszkaniową we Wrocławiu. Będzie to kameralny, wielorodzinny budynek apartamentowy.

– Kolejny raz Eiffage Immobilier Polska prezentuje inwestycję zaprojektowaną z myślą o mieszkańcach, dla których ważne są prostota, estetyka i elegancja. Znaleźliśmy sposób na połączenie różnych oczekiwań: potrzeby życia w centrum Wrocławia i pragnienia zacisza – mówi Sebastian Bieńkowski, dyrektor ds. projektów Eiffage Immobilier Polska. – Największe atuty HB 1820 to prywatne ogródki w ścisłym centrum, widok na panoramę miasta, duża liczba miejsc postojowych, klimatyzacja, elegancka recepcja i wertykalna zielona ściana z intensywną roślinnością wzdłuż głównej ulicy oraz chodnika w strefie wejściowej – wymienia.

HB 1820 ma zaimponować architekturą. Twórcy z wrocławskiego Panda Studio przygotowali projekt eleganckiej bryły o wyważonej formie. – Zaprojektowaliśmy ten budynek z poszanowaniem dla historycznej zabudowy. Elewacja jest prosta i elegancka, utrzymana w stonowanej kolorystyce oraz zdobiona delikatnymi detalami – opisuje architekt Izabela Przybylska-Sobańska.

Front budynku uatrakcyjnia zielona ściana z bujną roślinnością. Elewacja będzie podświetlona. Oprócz walorów architektonicznych są jeszcze urbanistyczne. Kolejny ubytek w mieście zostanie wypełniony i to budynkiem aspirującym do statusu premium, co podniesie atrakcyjność całej okolicy.