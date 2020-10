Ta inwestycja odmieni cały kwartał Poznania. Kamień pod największy projekt w dzielnicy wmurowany

Za nami wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Famy Jeżyce - największej inwestycji powstającej w ramach Nowych Jeżyc, czyli miejskiej koncepcji rewitalizacji tej dzielnicy. Stworzenie kompleksowej koncepcji zabudowy terenów Wiepofamy powierzono pracowni HRA Architekci. Pierwszy etap inwestycji będzie gotowy pod koniec 2021 r.

Inwestycja Fama Jeżyce to projekt realizowany przez spółkę Fama Development, której inwestorami są Unidevelopment SA oraz Wiepofama SA. Wmurowaniu kamienia węgielnego pod jedną z największych inwestycji deweloperskich w Poznaniu towarzyszyło uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego.

- Zaledwie dwa lata temu podjęliśmy współpracę z Grupą Wiepofama, widząc potencjał miastotwórczy w terenie po dawnym zakładzie produkcyjnym. Dziś wszyscy stajemy się świadkami niezwykle doniosłego wydarzenia, widząc jak rosną mury jednego z największych przedsięwzięć mieszkaniowych na terenie Poznania – mówi Zbigniew Gościcki, prezes zarządu Unidevelopment SA – W przeciągu kilku najbliższych lat ten poprzemysłowy teren zamieni się w nową, tętniącą życiem część miasta. Jesteśmy dumni z tego, że możemy dopisać nowy fragment do historii stolicy Wielkopolski – dodaje.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Unibep – jedna z największych firm budowlanych w Polsce.

Stworzenie kompleksowej koncepcji zabudowy terenów Wiepofamy powierzone zostało firmie HRA Architekci. Jej zadaniem było zaprojektowanie nie tylko miejsca do zamieszkania, ale również przestrzeni do budowania sąsiedzkich relacji. Fama Jeżyce stanowić będzie przemyślaną pod względem urbanistycznym kwartałową zabudowę, nawiązującą do historycznej tkanki miejskiej Jeżyc, a delikatnie zaokrąglone narożniki budynków oraz balkonów odwoływać się będą do międzywojennej zabudowy dzielnicy.

Fama Jeżyce przywróci miastu dotąd niedostępne dla poznaniaków tereny Wiepofamy, znajdujące się w samym sercu dzielnicy. Inwestycja będzie realizowana w duchu Jeżyc, czerpiąc z tego, co w dzielnicy najlepsze – historycznej architektury, niezwykłych miejsc oraz wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Prócz budynków mieszkalnych wypełnią go nowe drogi, skwery i atrakcyjny deptak zwieńczony miejskim placem. W pobliżu zrealizowany zostanie także nowy park miejski.

Inwestor dużą uwagę przywiązuje do silnie zakorzenionej tu lokalności. Z tego względu zaprosił do współpracy działających na Jeżycach "street artowców" - Noriaki i Barta Sucharskiego. To oni stworzyli unikatową pamiątkową grafikę, którą otrzymali przybyli na wydarzenie goście. W ten symboliczny sposób inwestor zapowiada wprowadzenie sztuki do przestrzeni osiedla.