Ta inwestycja spod kreski BBGK Architekci to książkowy przykład zielonego osiedla

Budowa Jaśminowego Mokotowa, inwestycji spod kreski pracowni BBGK Architekci w całości zasilana jest ze źródeł odnawialnych. To jednak nie jedyny eko-akcent towarzyszący inwestycji. 55-60% powierzchni inwestycji stanowi powierzchnia biologicznie czynna, a z budynkami sąsiadują budki dla ptaków i domki dla owadów. Wody opadowe odprowadzane z lokalnych dróg zasilą z kolei po oczyszczeniu pobliskie jezioro.

Jaśminowy Mokotów spod kreski pracowni architektonicznej BBGK Architekci jest wyjątkowym miejscem do życia, które od kilku lat wybierają osoby ceniące naturę, ciszę, spokój, estetykę wykonania, dostępność terenów zielonych na wyciągnięcie ręki. Najnowszy etap inwestycji to sześć dwupiętrowych budynków - w każdym z nich znajdzie się jedynie kilkanaście mieszkań, co zapewni mieszkańcom prywatność i jeszcze bardziej podkreśli kameralny charakter osiedla.

Niskie, jasne budynki, pomiędzy którymi jest zachowana przestrzeń, bujna zieleń, sprawiająca wrażenie sielskiego ogrodu. Zalety osiedla doceniają nie tylko jego mieszkańcy, ale także środowisko branżowe, które nagradzało wielokrotnie inwestycję za przyjazne dla ludzi i przyrody rozwiązania, jakość i dobrą architekturę.

Budynki tworzące czwarty etap Jaśminowego Mokotowa charakteryzują się bardzo przyjemnym w odbiorze, jasnym wykończeniem, które nadaje im lekkości. Co ważne, stanowią one spójną architektoniczną całość z budynkami powstałymi w ramach wcześniejszych etapów inwestycji.

Mieszkania, tak jak w poprzednich etapach, są wysokie – mają ok. 2,8 m. Duże drewniane okna, w części mieszkań dzięki dodatkowym naświetlom mające wysokość od podłogi do sufitu, wpuszczać będą do wnętrz jeszcze więcej naturalnego światła. W wielu apartamentach znalazło się miejsce na przestronne, wentylowane garderoby, a w łazienkach przewidziano możliwość podłączenia ogrzewania podłogowego, co jest bardzo cenione przez klientów.

Każde z mieszkań będzie posiadać przestronny balkon lub wyjątkowo dzisiaj pożądany prywatny ogródek. Na balkonach znajdują się wnęki, które będzie można zabudować drzwiami lub umieścić w nich regały do wygodnego przechowywania, np. sprzętu ogrodniczego do pielęgnowania zieleni.

Zachwycają również starannie zaprojektowane części wspólne budynków - znajdziemy tu stylowe oświetlenie, eleganckie portale drzwiowe z estetycznymi detalami oraz pięknie wykończone podłogi.

Jeszcze więcej zieleni i natury

Cała zabudowa mieszkaniowa w rejonie Skarpy Warszawskiej tworzy "dzielnicę-ogród”. Wytyczne dotyczące projektowania są tu bardzo restrykcyjne. Zabudować można tylko 40-45% powierzchni, a pozostałe 55-60% powierzchni stanowi powierzchnię biologicznie czynną. W ramach czwartego etapu osiedla Skanska posadzi tu kolejne rośliny, co jeszcze bardziej podkreśli „ogrodowy” charakter osiedla.

Pojawi się tu kilkadziesiąt nowych drzew (m.in.: lipy, brzozy, magnolie, wiśnie i jabłonie), około dwóch tysięcy krzewów (takich jak ogniki, wierzby, śnieguliczki) oraz wiele innych roślin, dobranych tak, aby były atrakcyjne też dla zwierząt, m.in. dla ptaków śpiewających. Zostaną także zamontowane budki dla ptaków i domki dla owadów.