Ta inwestycja stanie się cześcią organicznej tkanki miejskiej Krakowa

W Krakowie powstanie osiedle, które zostało zaprojektowane w myśl zasady "miasta w mieście". Inwestycja nie będzie odcinać się organicznej tkanki miejskiej ogrodzeniem, a w jej ramach powstanie park i przestrzenie rekreacyjne.

Nexity debiutuje w Krakowie. Pierwsza inwestycja dewelopera w Krakowie będzie będzie oferować mieszkania, przestrzeń rekreacyjną, a wraz z rozwojem osiedla – także handlowo-usługową. Głównym założeniem City Vibe jest idea „miasta w mieście”, bez odcinania się ogrodzeniem od organicznej tkanki miejskiej. Do metropolitalnego, lifestyle’owego klimatu nawiązują także nazwy 10 budynków – wśród nich m.in. City Spot, Neon Light czy Active Forum, a miejski charakter dopełnią strefy aktywności oraz lokale usługowe.

City Vibe ma zapewnić miejską atmosferą i jednoczesną bliskością natury - w ramach osiedla powstanie park o powierzchni aż 1,2 ha. Zieloną przestrzeń wokół budynków zaprojektowano tak, by dopełniała naturalny charakter dzielnicy i zachęcała do relaksu na świeżym powietrzu.

Strefy tematyczne przeznaczone będą dla osób w każdym wieku, wśród nich znajdą się: park z jeziorkiem i plażą oraz strefa sportowa z boiskiem do siatkówki, stołami do ping-ponga oraz siłownią plenerową. Dla dzieci zaprojektowano 4 bezpieczne place zabaw, przestrzeń kreatywną oraz plenerowy zakątek gier. Plac z oświetloną fontanną oraz otaczające go lokale usługowe staną się lokalnym centrum życia towarzyskiego.

Pierwszy etap osiedla to 5-piętrowy budynek Street Culture. Pomieści on 145 mieszkań o zróżnicowanych układach i metrażach - od 29 do 88 mkw. Wszystkie lokale posiadać będą taras lub balkon, a mieszkania na parterze - dostęp do prywatnych ogródków. Do dyspozycji mieszkańców udostępnione zostaną miejsca postojowe w garażu podziemnym, boksy lokatorskie oraz stojaki rowerowe. Planowana data realizacji I etapu to IV kwartał 2022 r.