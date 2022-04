Ta ruina ma szansę zachwycić. Rewitalizacja kamienicy przy Legionów 20 w Łodzi

Gruntowną metamorfozę przechodzi kamienica przy ul. Legionów 20 w Łodzi.

– Zakończyła się już wymiana konstrukcji dachu, trwają roboty przy montażu nowej stolarki okiennej oraz obróbki blacharskie od strony podwórza. Teraz pora na odnowę elewacji zewnętrznych, a w środku wymianę wszystkich instalacji – informuje Olga Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich.

Gruntowny remont ruiny przy ul. Legionów 20

Wszystkie budynki na nieruchomości zostaną ocieplone i podłączone do miejskiej sieci c.o. Mieszkania zostaną przebudowane i dostosowane do standardów XXI w. Będą mieć osobne kuchnie lub aneksy kuchenne oraz łazienki. W jednej z oficyn zamontowana będzie winda.

Przeobrażenie czeka też podwórze kamienicy, które po niezbędnych rozbiórkach i wzbogaceniu istniejącej zieleni nową roślinnością stanie się przyjaznym miejscem spotkań sąsiedzkich. Dziedziniec otrzyma nową nawierzchnię, a mieszkańcy – ławki, stojaki na rowery i nową pergolę do składowania odpadów.

Do końca 2023 r. przy ul. Legionów wyremontowane zostaną również kamienice pod nr 37 A i 44, modernizacja czeka też samą ulicę.