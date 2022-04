Tajemnice odnowionych budynków w ramach Warszawskich Konserwacji 2022

W jaki sposób witraże odzyskują kolory? Dlaczego powojenne sgraffito odpada ze ścian staromiejskich kamieniczek? I jak odzyskać postindustrialną atrakcyjność ceglanych budynków? Na te i inne pytania odpowiedzą konserwatorzy zabytków podczas tegorocznych „Warszawskich Konserwacji” – spacerów, które odbędą się w najbliższy weekend w stolicy.

W sobotę, 23 kwietnia „Warszawskie Konserwacje ’22” otworzy przy ul. Brackiej 25 Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy. Tego dnia będzie można posłuchać o historii witraży w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich, fasad kamienic w Śródmieściu Południowym z początku lat 30. XX wieku, a także o elewacji neogotyckiego kościoła Dzieciątka Jezus.

Z kolei w niedzielę, 24 kwietnia miłośnicy warszawskich zabytków zwiedzą Nowe i Stare Miasto, gdzie poznają efekty remontów konserwatorskich kościoła sakramentek oraz kamienic przy Szerokim Dunaju. Następnie udadzą się na Pragę, gdzie obejrzą spektakularne wyniki prac na elewacji kamienicy z detalami w stylu art deco oraz budynku w kompleksie Konesera.

Przewodnikami podczas spacerów będą konserwatorzy zabytków, właściciele obiektów oraz pracownicy Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Program Warszawskich Konserwacji 2022

Dzień I, sobota, 23 kwietnia

ul. Bracka 25, godz. 11.00-12.30,

ul. Wilcza 65, godz. 13.00-13.40,

ul. Koszykowa 79a, godz. 13.50-14.20,

ul. Lindleya 12, godz. 14.30-15.00.

Dzień II, niedziela, 24 kwietnia

Sakramentki, godz.11.00-11.45,

ul. Szeroki Dunaj 1/3 i 5, godz. 12.00-12.30,

ul. Floriańska 8, godz. 12.50-13.20,

ul. Ząbkowska 33, godz. 13.45-14.15.

Warszawskie Konserwacje już po raz szósty

Ideą „Warszawskich Konserwacji”, przygotowywanych od 6 lat przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, jest popularyzacja ochrony zabytków i historii Warszawy. II wojna światowa pozbawiła stolicę wielu z nich. Te co przerwały wymagają uwagi i opieki. Wiele z obiektów zabytkowych znajduje się w rękach prywatnych - to prestiż dla właściciela, ale i obowiązki. Prace przy zabytkach muszą być prowadzone zgodnie z zasadami konserwatorskimi, a to podnosi koszty prac. Dlatego od wielu lat m.st. Warszawa partycypuje w tych wydatkach udzielając dotacji.

Z puli kilkudziesięciu corocznie wyremontowanych obiektów wybierane są te najbardziej widowiskowe i umieszczane są na liście spacerów „Warszawskich Konserwacji”. Dzięki temu miłośnicy historii mogą podziwiać efekty prac, ale także dowiedzieć się więcej o remontach, dylematach konserwatorskich czy zastosowanych technikach. Mają także możliwość wejścia do miejsc na co dzień niedostępnych. Podczas spacerów upowszechniana jest także wiedza o wkładzie warszawskiego samorządu w renowacje zabytków.

Dotacje na remonty

M.st. Warszawa od 2004 roku nieprzerwanie przyznaje dotacje na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkach. Do tej pory stołeczny samorząd przeznaczył na ten cel ponad 215 mln zł (włączając 2022 rok).

W 2021 roku, wyremontowano 66 obiektów, wpisanych do rejestru zabytków oraz ujętych w gminnej ewidencji, za łączną kwotę blisko 8 mln zł (z czego na prace planowane do wykonania 42 obiekty na łączną kwotę 6 619 242 zł i na refundację 24 obiekty na kwotę 1 248 113 zł.) Niektóre z nich zaprezentowane zostaną podczas „Warszawskich Konserwacji”.

Prace były prowadzone w budynkach mieszkalnych, obiektach sakralnych oraz na cmentarzach. Najczęściej dotyczyły elewacji, ale także naprawiono dachy, zaizolowano fundamenty, odnowiono stolarkę okienną i drzwiową, wyremontowano balkony. Przyznane pieniądze pokryły maksymalnie do 50 proc. kosztów poszczególnych prac.