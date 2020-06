Tajemnicze ogrody, smakołyki spod lady i sekretne bary, czyli Kraków bez tajemnic

Ponad 90 proc. Polaków planuje spędzić wakacje 2020 w kraju – szacują eksperci. To doskonała okazja, aby poznać z pozoru znane lokalizacje, jak choćby Kraków, od zupełnie nowej strony. Wawel, Rynek Główny i ziejący ogniem smok to dobrze znane klasyki, ale czy wiesz gdzie zjeść najlepsze kiełbaski lub jak odkryć sekretne ogrody?

Dla wszystkich tych, którzy w 2020 roku zechcą lepiej poznać dawną stolicę Polski, zespół hotelu Mercure Kraków Stare Miasto przygotował niecodzienną mapę grodu Kraka, będącą alternatywą dla sztampowych przewodników pełnych wydeptanych ścieżek.

Pandemia koronawirusa wprowadziła rewolucję w codziennym życiu, jednak znoszone są kolejne obostrzenia, również te dotyczące podróżowania. Po miesiącach spędzonych w zamknięciu szukamy możliwości spędzenia czasu poza domem, choćby na kilkudniowej wycieczce. Jak podaje firma Profitroom, 9 na 10 Polaków planuje w te wakacje lepiej poznać Polskę.

Szukając inspiracji do letnich podróży, warto zaplanować wypad do Krakowa, a następnie sięgnąć po specjalną mapę miasta stworzoną przez drużynę krakowskiego Mercure. Zespół hotelu podzielił się z gośćmi swoimi ulubionymi miejscami, nie zawsze odkrytymi przez turystów, a niejednokrotnie nawet, nie tak łatwo dostępnymi. Autorska mapa inspiruje do odkrycia 62 wyjątkowych miejsc i jest podzielona na pięć sekcji tematycznych, dzięki którym każdy znajdzie coś dla siebie. Każde z obliczy Krakowa pokaże miasto od prawdziwej, żywej strony i pozwoli poznać jego autentyczny charakter.

„Tętno Miasta” proponuje miejsca, gdzie poczuć można rzeczywisty puls Krakowa. To eksploracja dynamicznej dzielnicy Podgórze, wypad do urządzonego w dawnej fabryce tytoniu - prawdziwego centrum miejskiego życia pełnego knajpek, czy wizyta w Pracowni Witrażu, gdzie na żywo można obserwować prace lokalnych artystów.

„Krakowskie szlaki” to wyjątkowe zestawienie tras rekreacyjnych, gdzie aktywność fizyczna – spacer, rower czy rolki – łączy się z odkrywaniem urokliwych zakątków miasta. Zaprowadzi nas do sekretnych ogrodów, gdzie na wytrwałych poszukiwaczy czeka bujna zieleń i cisza w samym sercu miasta, do tęczowych schodów – wielobarwnej inspiracji instagramerów, czy do niesamowitego miejsca poświęconego wybitnemu pisarzowi science-fiction, Stanisławowi Lemowi, gdzie w ogrodzie doświadczeń spotykają się rozmaite dziedziny nauki.

„Zasmakuj w Krakowie” to z kolei uczta dla miłośników kulinarnej turystyki miejskiej. Najlepsze Kiełbaski z Niebieskiej Nyski, legendarne zapiekanki czy sekretne bary tylko dla wtajemniczonych. To też miejsca, w których można spotkać mieszkańców Krakowa, robiąc zakupy produktów regionalnych na Starym Kleparzu. Tu naprawdę można poczuć się na chwilę częścią tej lokalnej społeczności.

„Kultura i Sztuka” jest jednym z najpopularniejszych skojarzeń z Krakowem. Czy może jeszcze zaskoczyć? Oczywiście! Na mapie znalazły się więc miejsca mniej oczywiste, jak pchle targi, antykwariaty czy miejsca związane z rękodziełem.

„Sacrum” to część dla osób interesujących się kulturą sakralną. Prezentowane są obiekty leżące zarówno w pobliżu hotelu, jak i te nieco oddalone od centrum, a równie interesujące, jak Erem Kamedułów, zakon o najbardziej restrykcyjnej doktrynie założony w 1604 roku na krakowskiej Srebrnej Górze, którego członkowie zobowiązani są do życia niemal pustelniczego.