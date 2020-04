Tak architektura rewitalizuje stare przestrzenie

Tereny poprzemysłowe, niewykorzystane pustostany, którym nadano nowe funkcje, ale także zabytkowe kamienice, wymagające gruntownego remontu, który nada im nowy blask - coraz częściej inwestorzy i architekci podejmują się rewitalizacji starych przestrzeni zamiast projektować od zera nowe budynki. Takie realizacje bywają nie lada wyzwaniem, ale też satysfakcja im towarzysząca jest wyjątkowa. Wiele z takich inwestycji to szeroko zakrojone projekty, które podejmują się odświeżenia nie tylko jednego obiektu, ale również towarzyszących mu przestrzeni publicznych.

Palio Office Park, Gdańsk

Palio Office Park to nowoczesny kompleks biurowo-usługowy, który stworzy zespół ośmiu budynków o łącznej powierzchni niemal 90 000 mkw. Najwyższy z obiektów będzie liczył 8 kondygnacji naziemnych, natomiast najniższy 3. Dla zachowania ekspozycji historycznych budynków Stoczni, architekci Cavatina Holding zastosowali płynne przejście między wysokościami poszczególnych budynków poprzez tarasowy układ zielonych balkonów. Celem zespołu projektowego Palio Office Park, było stworzenie nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie przestrzeni do pracy, z zachowaniem szacunku dla historii i uprzedniej funkcji obecnych terenów budowy, a wcześniej Stoczni Gdańskiej. Stąd też decyzja o odtworzeniu pierwotnego układu drogowego, w tym ulicy Malarzy i nawiązanie do stoczniowego układu urbanistycznego. W fasadach wszystkich budynków zaprojektowaliśmy płyty kompozytowe w rudym kolorze przypominające blachę, co doskonale koresponduje z poprzemysłowym charakterem Młodego Miasta. Przed ścianami frontowymi dwóch biurowców pojawią się natomiast wodne lustra ciągnące się prawie na całą długości elewacji. Jest to nie tylko bardzo efektowny zabieg estetyczny, ale też przypomnienie o największym atucie Gdańska czyli bliskości morza i portowych tradycjach Trójmiasta - podkreśla architekt prowadzący, Michał Koterba, Dział Projektowania Inwestycji, Cavatina Holding.

Ogrody Ulricha, Warszawa

W skład Ogrodów Ulricha wchodzą Park, Willa oraz Szklarnie, których historia sięga XIX wieku. Chociaż niegdyś kojarzone z nowoczesnością (pierwsza w Warszawie żelazna szklarnia przeznaczona do uprawy ananasów była w 1835 r. prawdziwą sensacją), lata świetności mają już dawno za sobą. W 1958 r., po śmierci ostatniej właścicielki, gospodarstwo zostało znacjonalizowane i stopniowo ulegało zaniedbaniu, pomimo że w 1976 r. do rejestru zabytków zostaje wpisany Park, a w 2001 r. – Szklarnie, Dwór Ulrichów i budynek drewniany. Po otrzymaniu pozwolenia konserwatora zabytków rozpocznie się proces przywracania Ogrodom Ulricha ich dawnego blasku. Firma INGKA Centres, właściciel centrum handlowego Wola Park chce stworzyć miejsce, które – uwzględniając wyniki konsultacji społecznych – będzie wpisywało się w potrzeby całych rodzin, oferując przestrzeń przeznaczoną na spotkania, handel i gastronomię. Autorem projektu rewitalizacji terenu przed centrum handlowym Wola Park i szklarni jest warszawska pracownia WXCA. Według planów rewitalizacja potrwa 2 lata. W oczekiwaniu na rozpoczęcie prac, po uzgodnieniu z konserwatorem, postawione zostało tymczasowe zadaszenie reliktów Szklarni, wymieniono także ogrodzenie ochronne terenu budowy. Przekształcenie Parku polegać będzie między innymi na powiększeniu jego obszaru, co nastąpi poprzez rozwinięcie pasów zieleni na teren placu rozdzielającego dwie części parku. Wschodnia część Parku będzie poddana znacznej przebudowie, zmierzającej do uczynienia go przestrzenią przyrodniczą, oferującą ciekawe doznania zmysłowe z włączeniem elementów edukacji i zabawy. - Plany przewidują odtworzenie bryły budynków szklarni, zachowanie kierunku i spadków dachów przy jednoczesnym ich podniesieniu w poziomie parteru do poz. ok. 7 metrów n.p.t. Odtworzone zostaną detale białej ślusarki i przeszkleń podpartych wzmocnioną konstrukcją w szkielecie stalowym. Istniejące pomieszczenia podziemne zostaną zachowane oraz rozbudowane o nową część techniczną – wyjaśnia Monika Lemańska, współautorka projektu z WXCA.