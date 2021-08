Tak będą wyglądać wnętrza bliźniaczych hoteli Wieniawa i Ikar

Pracownia architektoniczna Emkaa Architekci zaprezentowała koncepcję modernizacji bliźniaczych hoteli – Wieniawa we Wrocławiu i Ikar w Poznaniu. Projekt wpasowuje się w charakter marki Four Points by Sheraton oraz spełnia wymogi klasyfikacji hoteli w standardzie 4 gwiazdek.

W wyniku przeprowadzonego konkursu na przebudowę i modernizację bliźniaczych hoteli Wieniawa we Wrocławiu i Ikar w Poznaniu została wyłoniona zwycięska praca przygotowana przez biuro architektoniczne Emkaa Architekci. Koncepcja zakłada zmodernizowanie istniejącej bryły hotelu oraz wnętrz w charakterze dopasowanym do marki Four Points by Sheraton.

Prace przygotowawcze zostały już rozpoczęte, a wykonanie większości działań projektowych jest zaplanowane jeszcze w tym roku. Pracownia ma na swoim koncie między innymi realizację dwóch hoteli należących do Polskiego Holdingu Hotelowego – Moxy Poznań Airport i Moxy Katowice Airport.

– Grupa Kapitałowa Polskiego Holdingu Hotelowego konsekwentnie realizuje swój biznesplan, który obejmuje modernizacje większości posiadanych obiektów w całej Polsce. Jestem przekonana, że dzięki wybranej koncepcji projektowej bliźniacze hotele we Wrocławiu i Poznaniu wprowadzą nową jakość do swoich przestrzeni, a nowy standard w pełni odpowie na potrzeby naszych gości. Wprowadzenie nowoczesnej marki Four Points by Sheraton będzie także idealnym uzupełnieniem turystycznej mapy Poznania i Wrocławia – podkreśla Agnieszka Łebska, dyrektor ds. technicznych i realizacji inwestycji Polskiego Holdingu Hotelowego.

Jak podkreślą projektanci z Emkaa Architekci, głównym celem zmian jest adaptacja obiektów dla nowego standardu hoteli. Projekt wnętrz inspirowany jest ponadczasowymi rozwiązaniami materiałowymi i nawiązuje do polskiego modernizmu. Przestrzenie publiczne i hotelowe strefowane są poprzez odpowiednio dobraną kolorystykę i elementy dekoracyjne nadające hotelowi domowy charakter.

Głównym punktem strefy wejściowej jest centralnie wyeksponowane działo sztuki oraz kominek, a w pozostałych częściach zieleń i mniejsze elementy dekoracyjne. Zmianie ulegnie także otoczenie obiektu – zaprojektowane zostały nowe nawierzchnie i atrakcyjna zieleń, która prócz wartości estetycznej pozwala wizualnie i akustycznie odciąć taras od ruchu ulicznego. Prezentowana koncepcja spełnia wszelkie wymogi dotyczące klasyfikacji obu hoteli w standardzie 4 gwiazdek i dostosowania ich do wymogów marki Four Points by Sheraton.