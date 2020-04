Tak będą wyglądały pociągi dla warszawskiej SKM

21 nowoczesnych pociągów zasili park taborowy warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej. Dzięki zakupowi nowych składów możliwe będzie zwiększenie liczby połączeń, a także uruchomienie nowych linii. Pociągi z nowosądeckiego Newagu dotrą do Warszawy do końca listopada 2022 r.

REKLAMA

- Finalizujemy naprawdę bardzo ważny zakup, z którego skorzysta cała aglomeracja warszawska. Przy pomocy funduszy europejskich kupujemy 21 nowoczesnych pociągów, które pomogą w rozwoju oferty Szybkiej Kolei Miejskiej, ale też poprawią komfort codziennych podróży. Skierujemy je m.in. do obsługi linii S1 i tzw. linii otwockiej. Pasażerowie już na nie czekają – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Alan Beroud, prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. i Zbigniew Konieczek, prezes zarządu Newag S.A. podpisali umowę na dostawę nowego taboru.



– To dobra wiadomość dla mieszkańców stolicy i podwarszawskich miejscowości, zwłaszcza tych dojeżdżających codziennie do pracy. Wiemy, jak bardzo czekają na te pociągi. Nowe Impulsy 2 z Newagu pozwolą zwiększyć komfort ich codziennego podróżowania, a nam wzmocnić linie SKM, cieszące się największym zainteresowaniem pasażerów – powiedział Alan Beroud, prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej. – Po zakończeniu prac remontowych i modernizacyjnych w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego, planujemy także wykorzystać nowy tabor do uruchomienia kolejnych połączeń – dodał.



– W 2012 roku dostarczyliśmy pierwsze pojazdy Impuls wyprodukowane przez NEWAG S.A. właśnie dla SKM w Warszawie. Dzisiaj, po 8 latach, kontynuując naszą współpracę, możemy dostarczyć pojazdy nowej generacji – Impuls 2. Mamy nadzieję, że EZT Impuls 2 cieszące się wysoką niezawodnością i bezpieczeństwem, spełnią oczekiwania pasażerów w stolicy – mówi Zbigniew Konieczek, prezes zarządu Newag S.A.

Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez producenta, dwa pierwsze pociągi dotrą do Warszawy z początkiem 2022 roku. Umowa przewiduje, że stołeczny przewoźnik najpóźniej do końca listopada 2022 roku otrzyma 21 pojazdów: 15 pięcioczłonowych oraz 6 czteroczłonowych. Będą one stacjonowały na terenie nowoczesnego zaplecza SKM na warszawskich Odolanach. Umowa obejmuje także przeszkolenie pracowników w zakresie ich obsługi oraz wykonywanie wszelkich niezbędnych przeglądów i napraw przez okres siedmiu lat.



Nowe elektryczne zespoły trakcyjne w barwach Szybkiej Kolei Miejskiej zostaną wyposażone w monitoring, nowoczesny system informacji pasażerskiej, automaty biletowe, hotspot Wi-Fi, ładowarki USB oraz ratujące życie defibrylatory AED. Każdy z pojazdów będzie klimatyzowany i w pełni dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się.



To największy zakup w historii Szybkiej Kolei Miejskiej. Wartość całego zamówienia wyniesie 667 924 686 zł brutto i uwzględnia dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 202 621 049,45 zł, które przewoźnik uzyskał w 2018 roku z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 Priorytet V: „Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T”.



Pociągi SKM przewożą ponad 22 mln pasażerów rocznie i stanowią istotny element Warszawskiego Transportu Publicznego. Można nimi podróżować po Warszawie, dojechać do Lotniska Chopina i podwarszawskich miejscowości: Otwocka, Legionowa, Radzymina, Sulejówka, Miłosny czy Pruszkowa.