Tak będzie wyglądać Alchemium - nowy wydział Politechniki Łódzkiej. To projekt Lachman Pabich Architekci

Politechnika Łódzka przystępuje do realizacji II etapu projektu „Alchemium”, nowej siedziby Wydziału Chemicznego. Uczelnia podpisała umowę na budowę trzech nowych gmachów, do której przeniosą się pracownicy naukowi oraz studenci chemii.

W pierwszym etapie budowy „Alchemium” powstał budynek dydaktyczno-konferencyjny z imponującą aulą dla 500 słuchaczy – oddano go do użytku we wrześniu 2021 r. Obok wzniesione zostaną trzy kolejne budynki o pięciu kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej.

- Teraz zrealizujemy część merytoryczną, w której będą nowoczesne laboratoria chemiczne i pracownie do prowadzenia badań naukowych i kształcenia na najwyższym poziomie – mówi rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik. – Mam nadzieję, że ta długo oczekiwana inwestycja dla Wydziału Chemicznego, który jest silnym ośrodkiem naukowym, wpłynie na dalszy jego rozwój. Nowa infrastruktura umożliwi prowadzenie badań na miarę wyzwań przyszłości, a tych, w których chemia odgrywa kluczową rolę, jest bardzo wiele.

Trzy nowe budynki będą mieć łącznie 10,4 tys. mkw., co umożliwi wydzielenie tam ok. 130 laboratoriów.

– Realizujemy bardzo dużo projektów na wydziale, dlatego nowa infrastruktura, nowy metraż otworzy nowe perspektywy rozwoju badań naukowych i jednoczesnego zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia – mówi dziekan Wydziału Chemicznego PŁ prof. Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik.

Nowe budynki „Alchemium” wybuduje firma Alsal, która ofertą na 108,7 mln zł wygrała przetarg na realizację tej inwestycji. Politechnika sfinansuje ją dzięki dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 65,1 mln zł oraz środków własnych.

Zakończenie budowy jest planowane w drugim kwartale 2024 roku.