Tak będzie wyglądać Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny. To projekt MC Architekci

MC Architekci zwyciężyli w konkursie na projekt Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny, które ma powstać w miejscu starego hotelu w Starogardzie Gdańskim. Prezentujemy koncepcję.

Jeśli władze Starogarda Gdańskiego zdobędą środki na budowę, Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny powstanie na Stadionie Miejskim w miejscu starego hotelu.

Projekt MC Architekci zakłada budowę m.in. dwukondygnacyjnego, częściowo przeszklonego budynku z efektowną rampą prowadzącą na dach z tarasem widokowym i wewnętrznym ogrodem.

Zarówno koncepcja zagospodarowania terenu, jak i proponowana architektura miały na celu harmonijne wpisanie nowego układu w otoczenie oraz stworzenie atrakcyjnej, przyjaznej dla użytkowników przestrzeni będącej miejscem rekreacji, sportu, imprez masowych i wydarzeń kulturalnych. Budynek ma stać się lokalnym centrum, miejscem charakterystycznym, rozpoznawalnym, jakością proponowanych rozwiązań. Obiekt ma służyć różnym grupom odbiorców.

Budynek ma być projektem wyjątkowym – łączącym funkcję nowoczesnego multimedialnego muzeum poświęconemu postaci Kazimierza Deyny - mieszkańca miasta, ucznia miejscowej szkoły i początkującego piłkarza Włókniarza Starogard Gdański, jak też jego całej wspaniałej kariery, która sprawiła, że został uznany za najwybitniejszego piłkarza Polski XX wieku; z funkcjami szkoleniowo-sportowymi, widowiskowymi, społecznymi i kulturalnymi. Obiekt także uczy wiedzy i świadomości ekologicznej.

Centrum Sportowo – Edukacyjne im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim zaprojektowano jako obiekt bez barier architektonicznych, umożliwiający dostęp osobom niepełnosprawnym do wszystkich części, z których te osoby mogą korzystać, w tym taras na dachu z wydzielonymi ścieżkami, niską płożącą się roślinnością, jak też łąką miejską, schodzi rampą do poziomu przyległego terenu.

Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych zaprojektowano jako uzupełnienie dla całego ośrodka sportu i rekreacji. Ukształtowanie budynku w postaci głównej bryły oraz rampy prowadzącej na jego dach tworzy L- kształtny obiekt, korespondujący z ukształtowaniem trybun w leżącym naprzeciwko zachodnim narożniku stadionu.

Rampa wejściowa na dach pomyślana jest jako wielofunkcyjna przestrzeń, która także może pełnić rolę dodatkowej schodkowej trybuny do oglądania wydarzeń na boisku stadionu. Łączy ona dach z poziomem gruntu.

Funkcję trybun może pełnić także taras na dachu, z którego będzie imponujący widok na stadion i cały kompleks. Oprócz wydarzeń na stadionie można obserwować z niego zmagania na kortach tenisowych - najlepszy możliwy widok meczy tenisowych.

Zielony dach będzie dostępny o każdej porze roku. Może on służyć wypoczynkowi, spotkaniom towarzyskim, a nawet obserwacji gwiazd.

Podcień pod rampą – nadaje budynkowi lekkości. Jest to także przestrzeń związana z wielofunkcyjną salą szkoleniową. Poprzez otwarcie drzwi w elewacji zachodniej na całej długości pomieszczenia, obszar pod rampą łączy się z salą w budynku, tworząc miejsce do gry i zabaw dla kilku grup jednocześnie.

Elementem dynamizującym bryłę jest narożne przeszklenie, które tym samym nawiązuje do funkcji budynku i lokalizacji w kompleksie sportowym. Pokrycie z blachy miało także na celu umieszczenie podobizny Kazimierza Deyny na elewacji, poprzez zastosowanie odpowiedniej perforacji. Jeśli chodzi o elementy nawiązujące do piłki nożnej w budynku, oprócz wspomnianej podobizny piłkarza na elewacji, w holu wejściowym na ścianie umieszczono postać zawodnika utworzoną z kompozycji specjalnie dobranych roślin do takich instalacji.

Trzymana przez niego piłka tzw. „biedronówka” była inspiracją dla wielu elementów w budynku i zagospodarowania terenu. Kształty wzorowane na czarnych - pięciokątne i białych - sześciokątne łatkach z piłki pojawiają się w rysunku posadzek, kształtu punktu informacyjnego/kasy, siedziskach, elementach zagospodarowania czy elewacji. Oświetlenie w holu ma kształt piłek, a siedziska usytuowane są na sztucznej murawie.