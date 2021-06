Tak będzie wyglądać dworzec w Pruszczu Gdańskim

Nowoczesny, funkcjonalny, komfortowy, dostępny oraz proekologiczny - tak najkrócej można opisać nowy dworzec, który już niebawem zostanie wybudowany w Pruszczu Gdańskim. PKP S.A. podpisały umowę z wykonawcą prac budowlanych.

Inwestycja, która już niebawem ruszy w Pruszczu Gdańskim jest realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nowy dworzec zostanie wybudowany w formule indywidualnego Innowacyjnego Dworca Systemowego według autorskiej koncepcji PKP S.A.

Prosta, geometryczna bryła, dominanta w postaci wieży zegarowej oraz elewacja ze szkła, aluminium i cegły klinkierowej stanowią wyróżnik tego obiektu. Przestrzeń obsługi podróżnych, czyli hol pełniący funkcję poczekalni oraz przyszły lokal handlowy zostaną maksymalnie doświetlone poprzez zastosowanie przeszkleń zaś zaplecze techniczne dworca będzie „ukryte” za elewacją wykonaną z cegły klinkierowej, którą ozdobi interesujący geometryczny wzór. Bryłę nowego obiektu uzupełni zintegrowana z nim wiata, pod którą znajdą się ławki dla podróżnych oraz stojaki rowerowe.

– Podpisanie umowy z wykonawcą budowy dworca w Pruszczu Gdańskim to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnego ważnego miasta zyskają dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesny budynek Innowacyjnego Dworca Systemowego stanie się centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do Gdańska. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

– Niebawem ruszy budowa nowego dworca w Pruszczu Gdańskim realizowanego w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego. Dziś takie obiekty z powodzeniem zapewniają komfort podróżnym m.in. w Oświęcimiu, Bielsku Podlaskim czy Nidzicy. Jestem przekonany, że dworzec wzniesiony w tej nowoczesnej formule sprawdzi się również w Pruszczu Gdańskim – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 w województwie pomorskim nabiera rozpędu. Po dwóch otwartych w tym roku dworcach w Pszczółkach i Prabutach, przystępujemy do kolejnego etapu prac dla nowego obiektu w Pruszczu Gdańskim – w najbliższych dniach rozpoczynamy roboty budowlane zgodnie z projektem przygotowanym na zlecenie PKP S.A. Nowy dworzec będzie zrealizowany w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Nowy dworzec będzie bardziej funkcjonalny niż dotychczasowy, który zostanie wyburzony. Przestrzeń obsługi podróżnych wewnątrz budynku ograniczono w projekcie do toalet oraz holu pełniącego funkcję poczekalni. Podróżni znajdą w niej ławki, gabloty na rozkłady jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowoczesny system informacji głosowej.