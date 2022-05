Tak będzie wyglądać Filharmonia Wełtawska w Pradze. Projekt stworzyło Bjarke Ingels Group

Duńskie studio Bjarke Ingels Group kierowane przez Bjarke Ingelsa i Briana Yanga zwyciężyło w międzynarodowym konkursie architektonicznym na projekt Filharmonii Wełtawskiej w Pradze.

Koncepcja, oprócz propozycji bryły samego budynku, dostarcza także pomysłowych rozwiązań dla przestrzeni publicznej, jak otwarcie do dyspozycji mieszkańców tarasów budynku Filharmonii.

Nowy budynek Filharmonii Wełtawskiej zapoczątkuje transformację jednego z najważniejszych terenów poprzemysłowych Pragi.

Decyzję międzynarodowego jury ogłosiło Miasto Praga wraz z Instytutem Planowania i Rozwoju (IPR Praga) podczas uroczystej gali zorganizowanej w Centrum Architektury i Urbanistyki CAMP w Pradze. W konkursie udział wzięły pracownie z Czech i ze świata, a wśród finałowej dwudziestki znalazły się takie renomowane biura jak MVRDV, Sou Fujimo Architects, Henning Larsen Architects, Diller Scofidio + Renfro, Snøhetta, Ateliers Jean Nouvel, David Chipperfield Architects, Mecanoo + CHYBIK+KRISTOF czy SANAA.

Zwycięski projekt przewiduje powstanie nowoczesnego centrum muzycznego, które powstanie w praskich Holešlovicach. Koncepcja, oprócz propozycji bryły samego budynku, dostarcza także pomysłowych rozwiązań dla przestrzeni publicznej, jak udostępnienie nabrzeża rzeki dla mieszkańców czy też otwarcie do ich dyspozycji tarasów budynku Filharmonii, w tym również tarasu na jej dachu.

Dach budynku będzie kontynuacją przestrzeni publicznej. proj. Bjarke Ingels Group

Co ciekawe, projekt powstał w oparciu o brief konkursowy, współtworzony przez przedstawicieli Filharmonii Czeskiej i Praskiej Orkiestry Symfonicznej FOK oraz Biblioteki Miejskiej w Pradze, które będą miały swoje siedziby w nowym budynku. Zostali również zaproszeni do jury konkursu.

Przestrzeń publiczna nie tylko dla wielbicieli muzyki

– Przy wyborze zwycięskiego projektu musieliśmy wziąć pod uwagę wiele aspektów. Miejsce pod filharmonię obecnie komplikuje możliwość spotkań ludzi zamiast do nich zachęcać. Dlatego też nacisk położony został nie tylko na architekturę i funkcjonalność budynku, ale również na projektowanie przestrzeni publicznych w okolicy – wyjaśnia Michal Sedláček, przewodniczący jury konkursu.

Sedláček zapowiada, że Filharmonia Wełtawska ma być tętniącym życiem centrum aktywności miejskiej. Na wschód od niej powstanie nowy park miejski, a od południa otwarty zostanie dostęp do rzeki, na zachodzie powstanie skwer, a na północy rozpościerać się będzie widok na dzielnicę Bubny-Zátory.

Przyciągnięcie szerokiej publiczności, a nie tylko wielbicieli muzyki klasycznej to ambicja, jaka towarzyszy planom powstania nowej filharmonii. Zwycięski projekt przewiduje wiele elementów, które mają spełnić to założenie. Według koncepcji BIG gmach filharmonii pomieści trzy sale, wydział muzyczny, a także centrum kreatywne Biblioteki Miejskiej w Pradze.

Goście odwiedzający filharmonię będą mogli także spędzić czas w kawiarni na dachu budynku. Sam dach będzie natomiast kontynuacją przestrzeni publicznej placu. Dzięki schodkowej formie spacerujący po skwerze mieszkańcy będą mogli wspiąć się na szczyt budynku i podziwiać panoramę Pragi bez konieczności wchodzenia do środka.

Nawiązania do natury na poprzemysłowym terenie

Szczególny nacisk przy budowie budynku ma być położony na drewniane elementy konstrukcji. Drewniane sufity będą przenikać z zewnątrz do wnętrza budynku, a do ich wykonania ma zostać wykorzystane drewno pozyskane z regionu Szumawy, w którym swoje źródło ma rzeka Wełtawa. Innym materiałem, który odegra szczególną rolę w projekcie będzie - oczywiście, jak na projekt w Czechach przystało - szkło, które będzie zdecydowanie dominować na fasadzie budynku.

Do wykonania drewnianych sufitów wykorzystane będzie drewno pozyskane z regionu Szumawy, w którym swoje źródło ma rzeka Wełtawa. proj. Bjarke Ingels Group

Nowy budynek Filharmonii Wełtawskiej zapoczątkuje transformację jednego z najważniejszych terenów poprzemysłowych Pragi. Docelowo m tutaj powstać nowa dzielnica Bubny-Zátory, w której zamieszkać ma planowo 25 tys. mieszkańców. Prace budowlane mają rozpocząć się w roku 2027, z kolei nowa sala koncertowa ma być gotowa w 2032 roku.