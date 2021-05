Tak będzie wyglądać kolejny fragment ul. Św. Marcin w Poznaniu

Zbliża się kolejny etap poznańskiego Programu Centrum, w ramach którego metamorfozę przechodzi Św. Marcin wraz z sąsiednimi ulicami. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, którego celem jest wyłonienie wykonawcy prac budowlanych na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do ul. Gwarnej.

- Konsekwentnie zmierzamy do celu, jakim jest przywrócenie blasku reprezentacyjnej ulicy Poznania. Zależy nam na stworzeniu na Świętym Marcinie przyjaznej i estetycznej przestrzeni oraz podniesieniu tym samym atrakcyjności tego miejsca. Jednocześnie, w ramach tej inwestycji, poprawimy funkcjonalność komunikacji miejskiej poprzez utworzenie prawoskrętu dla tramwaju z ul. Towarowej w ul. Św. Marcin i nowego przystanku przy CK Zamek. Uspokojenie ruchu samochodowego przełoży się z kolei na większe bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

To kolejny element Programu Centrum realizowanego przy pomocy dofinansowania unijnego. Najpierw przebudowany został odcinek pomiędzy ul. Ratajczaka a Gwarną. Aktualnie trwają prace na ul. Św. Marcin od ul. Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego wraz z fragmentem Al. Marcinkowskiego do placu Wolności. Zbliżająca się przebudowa jest kontynuacją inwestycji odmieniającej ul. Św. Marcin, dlatego będzie nawiązywać wyglądem do pozostałych fragmentów objętych metamorfozą i tworzyć spójną całość.

- Tym razem łączymy dwa zakresy zadania, czyli odcinek między Gwarną a al. Niepodległości oraz od al. Niepodległości do mostu Uniwersyteckiego. Realizacją wszystkich prac zajmie się jeden wykonawca. Właściwie mówimy nie tylko o ul. Św. Marcin, bo kompleksowej przebudowie ulegną też skrzyżowania z al. Niepodległości, ul. Towarową oraz Kościuszki. Zakres prac jest bardzo szeroki, obejmuje m.in. sieci podziemne, torowisko, jezdnię. Całość uzupełni zieleń i mała architektura - mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Zieleń, skręt i nowe przejście

Na ul. Św. Marcin od Gwarnej do mostu Uniwersyteckiego przebudowane zostanie torowisko tramwajowe w technologii poprawiającej bezpieczeństwo i ograniczającej hałas. Umożliwienie skrętu tramwajów z ul. Św. Marcin w ul. Towarową pozwoli odciążyć węzeł Kaponiera, zwiększy pulę wariantów tras np. w czasie objazdów, a w przyszłości może stanowić element przedłużonej trasy tramwajowej przez Wolne Tory.

Wprowadzenie nowego skrętu wiąże się z przesunięciem przystanków tramwajowych na ul. Towarowej, które także zostaną przebudowane. Położony u zbiegu ul. Towarowej i al. Niepodległości cypel parku Romana Maciejewskiego przejdzie remont nawierzchni i zostanie uzupełniony o elementy małej architektury, przy czym fontanna Felderhoffa pozostanie w dotychczasowym miejscu.

Zmieni się oś torowiska w ul. Św. Marcin przed Zamkiem. Podróże tramwajem usprawni nowy przystanek, odpowiednik tego dla pasażerów poruszających się w stronę centrum. Dziś brakuje tam bliźniaczego dla tramwajów jadących w stronę ronda Kaponiera. Wszystkie przystanki objęte inwestycją zostaną przebudowane i wyposażone w nowe elementy małej architektury i infrastruktury przystankowej (w tym tablice ITS).