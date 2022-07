Tak będzie wyglądać kulturoteka w Starej Miłosnej. Eko-projekt spod kreski xystudio

Koncepcja architektów z pracowni xystudio zdobyła I nagrodę w konkursie na projekt Kulturoteki, która ma powstać na osiedlu Stara Miłosna w Warszawie.

Architekci z pracowni xystudio zajęli pierwsze miejsce w konkursie architektonicznym na projekt Kulturoteki na osiedlu Stara Miłosna w Warszawie.

Projekt charakteryzuje prosta bryła, modułowa drewniana konstrukcja i dużo zieleni na dachu i ścianach.

Kulturoteka w Starej Miłosnej położona jest w trójkącie ulic Pogodnej, Klimatycznej i Jana Pawła II, której zabudowę sami architekci określili jako bardzo różnorodną i nieuporządkowaną. Tę chaotyczną zabudowę domykają rondo Miłosza i należący do Mazowieckiego Parku Narodowego Las. W oparciu o zastaną przestrzeń i tak, aby nie konkurować z istniejącymi budynkami, architekci z pracowni xystudio postawili na prostą modułową bryłę na planie kwadratu, której elewacja otwiera się na las z jednej strony, a z drugiej - domyka rondo. W ten sposób powstał budynek z dwoma wejściami i dwoma placami. "Dwie funkcje, dwa place, jeden budynek" – konkludują autorzy projektu.

Dwie funkcje, dwa place

Z placu głównego przyszli użytkownicy obiektu wejdą bezpośrednio do Biblioteki, która zajmuje część parteru. Na placu zaplanowano dodatkowo scenę, a nad placem membranowy dach. Po wschodniej stronie budynku znajduje się mniejszy plac wschodni, który od placu głównego umownie oddzielać będzie taras położonej na parterze kawiarni.

Kulturoteka - sala widowiskowa na 150 osób, proj. xystudio, fot. mat. xystudio

Z placu wschodniego będzie można się dostać bezpośrednio do Kulturoteki, zajmującej resztę przestrzeni parteru i oferującej salę widowiskową na 150 osób. W sąsiedztwie wschodniego placu, wśród zieleni, zaplanowano miejsce ekspozycyjne dla wystaw czasowych, a dalej. w głąb terenu, zieloną strefę relaksu. Za strefą relaksu architekci przewidzieli przestrzeń letniej czytelni na świeżym powietrzu.

Bezpretensjonalna architektura i proekologiczne rozwiązania

Architekci zaproponowali prostą, do minimum uproszczoną konstrukcję bryły budynku. Zależało im bowiem na tym, aby budynek był szczery i w taki też sposób opowiadałam o sobie. Drewniana konstrukcja i duże przeszklenia pokazują, co mieści się we wnętrzu budynku, a tam z kolei widać niczym nieosłonięte funkcje.

Kulturoteka w Starej Miłosnej - wnętrza, proj. xystudio, fot. mat. xystudio

Co ważne, galerię, foyer, hol i kawiarnię można ze sobą łączyć lub dzielić, w zależności od potrzeb. Dzielić i łączyć ze sobą można także przestrzenie na zewnątrz budynku. Sami architekci porównują swój projekt do kompaktowo poskładanych klocków, które pozwalają odkrywać przestrzenie o różnym charakterze.

Ale to nie wszystko. Kulturoteka według xystudio jest także „megaekologiczna”. Do budowy wykorzystane zostaną materiały o niskim śladzie węglowym, a oprócz naturalnej drewnianej konstrukcji w obiekcie zastaniemy również mnóstwo zieleni na dachu i elewacjach. W projekcie przewidziano również rozwiązania do retencji wody, wykorzystywanej do nawadniania roślin bogato pokrywających obiekt.

Rys. xystudio