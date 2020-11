Tak będzie wyglądać miasto przyszłości? W Holandii powstaje niezwykły projekt stworzony w zgodzie z zasadami biofilii

Mitosis to futurystyczne osiedle zaprojektowane przez pracownię GG-loop przy użyciu modelowania parametrycznego i BIM. Prefabrykowane i modułowe budynki mają w założeniu wpływać pozytywnie na ekosystem i wspierać harmonijne współistnienie człowieka ze środowiskiem naturalnym.

Zapotrzebowanie na zdrowe budynki jest dzisiaj bardziej znaczące niż kiedykolwiek. Aby w jeszcze większym stopniu ograniczyć negatywny wpływ budownictwa na środowisko naturalne, amsterdamska pracownia GG-loop stworzyła projekt Mitosis - miejski hub, który w założeniu ma być miejscem do życia, które działać będzie ściśle zgodnie z zasadami biofilii i wspierania bioróżnorodności.

- Mitosis ma na celu wspieranie codziennego życia mieszkańców w taki sposób, aby promować bezpośredni kontakt z przyrodą. Staramy się stworzyć zdrowe i produktywne środowisko do odpoczynku, pracy i życia w 100% z naturą - mówi Giacomo Garziano, CEO GG-loop.

Nazwa Mitosis odnosi się do procesu mitozy, czyli procesu podziału jądra komórkowego na dwie komórki, które dysponują materiałem genetycznym identycznym z pierwotną komórką. Projektanci wykorzystali ten proces jako metaforę powstawania architektury mieszkalnej, która będzie powtarzalna, modułowa, a każda jednostka mieszkalna będzie współistniała w symbiozie z otoczeniem.

W praktyce oznacza to budowę osiedli miejskich z prefabrykatów i materiałów niskokosztowych, a jednocześnie pozyskiwanych w ekologiczny sposób. Poszczególne moduły będą miały charakterystyczny romboidalny kształt, z dużymi powierzchniami do przebywania na świeżym powietrzu. W założeniu Mitosis sprzyjać ma poczuciu otwartości i przynależności do wspólnoty, a jednocześnie wspierać prywatność i poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców. W tym miejskim hubie znaleźć się mają miejskie farmy, ogrody wertykalne, szklarnie, korytarze dla żyjących dziko zwierząt i przestrzenie zachęcające mieszkańców do przebywania wspólnie na świeżym powietrzu, co poprawić ma interakcje społeczne.

Mitosis to osiedle stworzone w całości przy pomocy modelowania parametrycznego i technologii BIM-3D. System generuje powtarzalne klastry mieszkalne z prefabrykowanych modułów CLT. Wielkość i wygląd osiedla to w całości wynik obliczeń i symulacji parametrów związanych z konkretnymi uwarunkowaniami terenu: nasłonecznieniem, oddziaływaniem wiatru, gęstością zaludnienia czy wskaźnikiem przestrzeni wspólnych. Za pomocą takiego narzędzia projektowego Mitosis bada, w jaki sposób budynki mogą rosnąć, ewoluować i stawać samowystarczalne na wzór ludzkiego ciała - metaforę biologiczną wykorzystuje się więc tu do projektowania budynków zdolnych do regeneracji, odpornych i samowystarczalnych.