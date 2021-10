Tak będzie wyglądać miejski dom kultury w Katowicach. To projekt Blank Architekci

Jest już gotowa koncepcja nowego miejskiego domu kultury, który ma powstać w rejonie ulic Kwiatkowskiego i Grabskiego, na osiedlu Witosa w Katowicach. Dokumentację projektową wykonała spółka Blank Architekci. W pierwszej kolejności powstanie budynek, a w dalszym etapie park wokół niego.

– Dzięki budowie miejskiego domu kultury zwiększy się oferta kulturalna i rekreacyjna w tej części Katowic. Zależy nam na tym, by osoby w każdym wieku mogły realizować swoje pasje a także spotykać się i integrować podczas różnych wydarzeń. Jakość życia w mieście odgrywa bardzo dużą rolę w życiu mieszkańców i często jest kluczowym czynnikiem wpływającym na decyzję o zamieszkaniu w danym mieście i jego konkretnej dzielnicy. Dlatego w tej sprawie rozmawialiśmy z mieszkańcami, by to oni powiedzieli, jakie mają oczekiwania wobec domu kultury i parku – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Głosy mieszkańców stały się podstawą do stworzenia tzw. koncepcji funkcjonalno-użytkowej tego miejsca. Jej założenia obejmują przede wszystkim budowę nowego miejskiego domu kultury, w skład którego wejdą:

sala wielofunkcyjna, wytłumiona akustycznie na potrzeby organizowania imprez i wydarzeń kulturalnych, ze sceną i widownią na ok. 200 miejsc siedzących wraz z ekranem, nagłośnieniem, oświetleniem, multimediami i kurtyną,

hol, w którym będzie możliwa organizacja wystaw, z systemami podwieszania i podświetlania,

sala baletowa z parkietem, lustrami, nagłośnieniem, garderobami, sanitariatami z prysznicami,

sala taneczno-ruchowa

dwie sale zajęciowe – np. do nauki gry na instrumentach,

sala do organizacji spotkań,

pracownia plastyczna z pomieszczeniem magazynowym,

pracownia ceramiczna z piecem do wypalania ceramiki,

pokój dla matki z dzieckiem.

Wyposażenie domu kultury pozwoli na organizację imprez plenerowych. Do dyspozycji organizatorów wydarzeń będzie zadaszona scena plenerowa, nagłośnienie, oświetlenie, a także ławy, krzesła i namioty. Ponadto dzięki wyposażeniu w ekran dmuchany, projektor, leżaki i pufy możliwa będzie organizacja plenerowych projekcji filmowych. Mieszkańcy os. Witosa i okolic zgłaszali takie zapotrzebowanie. Realizowany od 2018 roku projekt w ramach budżetu obywatelskiego pt. „LOOK – dom kultury na Witosa” pokazuje, że tego typu wydarzenia cieszą się ogromną popularnością.

W nowym budynku MDK będzie także działać Klub Seniora oraz Rada Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedla Witosa. Na terenie wokół budynku zostanie zainstalowany monitoring, pojawią się miejsca postojowe, chodniki i oświetlenie.

Mający powstać budynek MDK zostanie wkomponowany w nowy park miejski. W planach jest utworzenie ogrodów społecznych, ścieżek pieszo-rowerowych, ścieżek edukacyjnych o charakterze przyrodniczo-historycznym, montaż urządzeń fitness, elementów małej architektury – ławek, koszy na śmieci i oświetlenia. Na terenie parku planowana jest również możliwość zbierania deszczówki przeznaczonej do podlewania roślin, a także wykorzystania ekologicznych form nawadniania, m.in. suche rzeki i suche oczka wodne.

Budynek MDK i teren parku będą w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizacja inwestycji zostanie podzielona na dwa etapy: w pierwszym powstanie budynek, w kolejnym park. Ogłoszenie przetargu na roboty w pierwszym etapie jest planowane w I kwartale 2022 r., a wykonawca będzie miał 15 miesięcy na ich zakończenie.

Budowa nowego domu kultury wraz z utworzeniem parku stanowi realizację jednego z punktów „Umowy z mieszkańcami Prezydenta Miasta Katowice”.