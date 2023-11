Tak będzie wyglądać Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Oto zwycięska koncepcja!

We wtorek 31 października poznaliśmy wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Oto jak będzie wyglądać obiekt, który planowo do użytku ma zostać oddany w 2027 roku.

REKLAMA

Znamy zwycięską koncepcję, która została wybrana w konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Zwyciężyła praca trzech pracowni Muro Architekci, Lachman Pabich Architekci i Pracownia Architektoniczna "Projektownia".

Praca powstała w oparciu o wnikliwe analizy dotyczące wydarzeń mających miejsce na półwyspie Westerplatte – przed wojną, w trakcie jej trwania, jak i po jej zakończeniu – oraz liczne dokumenty historyczne.

Koncepcja objęła teren muzeum plenerowego, pawilon wystawienniczy oraz zagospodarowanie terenu (w tym małą architekturę i zieleń).

Pawilon wystawienniczy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 znajdzie się pod ziemią, a prowadzić do niego będzie pasaż nawiązujący do wojennych okopów.

W konkursie na koncepcję projektową Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 zwyciężyła praca trzech współpracujących ze sobą pracowni z Łodzi. Są to: Muro Architekci, Lachman Pabich Architekci i Pracownia Architektoniczna "Projektownia".

Na uwagę zasługuje wysoki poziom kompozycji przestrzennych i krajobrazowych układu komunikacyjnego. W udany sposób przedstawiona została koncepcja upowszechniania wiedzy o bohaterskiej obronie Westerplatte, zapewniająca równocześnie ochronę, utrzymanie i rewaloryzację obiektów architektury militarnej znajdującej się na tym terenie" – mówiła przewodnicząca Sądu Konkursowego prof. Lucyna Nyka z Politechniki Gdańskiej, cytowana przez PAP.

Jak podkreślają autorzy koncepcji, praca powstała w oparciu o wnikliwe analizy dotyczące wydarzeń mających miejsce na półwyspie Westerplatte – zarówno przed wojną, w trakcie jej trwania, jak i po jej zakończeniu. Architekci przestudiowali między innymi tajny raport Luftwaffe pozyskany z Bundesarchiv Militararchiv we Freiburgu, relacje Westerplatczyków opracowane i wydane przez Zbigniewa Lisowskiego czy dane pozyskane z Archiwum Państwowego w Gdańsku. To właśnie dzięki nim – zaznaczają autorzy koncepcji – byli w stanie szczegółowo i rzetelnie odtworzyć historię miejsca.

Historyczne obiekty, które nie zostaną odtworzone będą uczytelnione w krajobrazie muzeum za pomocą wysypywanego żwiru, kortenowych profili i odpowiedniego oświetlenia.

Wierne odtworzenie historycznych miejsc

Jak dowiadujemy się z opisu projektu, nadrzędnym celem projektu było wykazanie jak największej czytelności systemu obrony Wojskowej Składnicy Tranzytowej Westerplatte z 1939 roku w kontekście lokalizacji obiektów taktycznych. Niektóre z dawniej istniejących obiektów (jak chociażby Placówka Prom czy Placówka sierż. Deika) są niestety niemożliwie do odtworzenia. Z kolei inne historyczne relikty (na przykład część Magazynów Amunicyjnych, Budynek Zawiadowcy Stacji czy też historyczne obwałowania i skarpy) architektom udało się wiernie odtworzyć na bazie dostępnych materiałów, jak archiwalne zdjęcia, przekroje czy historyczne mapy.

Koncepcja zakłada między innymi także odtworzenie historycznych ciągów komunikacyjnych, w tym ścieżki wartownika Posterunku nr 3 i dawnych alei. W projekcie zmieniono natomiast przebieg promenady nadmorskiej, która w obecnej formie powoduje m.in. zalewanie reliktów historycznych podczas morskich sztormów.

Wykonanie nieco łagodniejszego profilu nabrzeża, z niewielkim spadkiem od falochronu w kierunku Zatoki Gdańskiej oraz umocnienie go kamieniami spowoduje, że fale nie będą przedostawały się na teren reliktów, a w konsekwencji nie ulegną one późniejszej degradacji – tłumaczą w opisie koncepcji jej autorzy. – Kolejnym atutem takiego rozwiązania jest przybliżenie ukształtowania nabrzeża do tego z początku wybuchu II Wojny Światowej – dodają architekci.

Zniszczony mur i… leje po bombach

Inne historyczne obiekty, które nie zostaną odtworzone (jak chociażby Magazyny Amunicji nr 2, 3 i 4, pomocnicze gospodarstwo Mikołajewo czy – wreszcie – Willa Podoficerska i Wartownia nr 3), będą uczytelnione w krajobrazie muzeum za pomocą wysypywanego żwiru, kortenowych profili i odpowiedniego oświetlenia. Iluminację świetlną zyskają także fragmenty czerwonego muru zniszczonego podczas prowadzonych walk. W planach jest wykonanie fosy archeologicznej przy Bramie Kolejowej, tak aby fragmenty muru były widoczne zaraz po wejściu na teren muzeum plenerowego.

Co ciekawe projekt zagospodarowania terenu przewiduje oznaczenie nie tylko tych miejsc, w których zlokalizowane były historyczne budowle. Architekci zaplanowali także... odtworzenie lejów po zrzuconych bombach. Ich lokalizacja, określona w oparciu o zdjęcia lotnicze wykonane przez Luftwaffe będzie zaakcentowana poprzez nasadzenia roślinności.

Wejście do pawilonu zostało umieszczone na końcu długiego ciągu pieszego, ograniczonego z dwóch stron pochyłymi betonowymi ścianami, które następnie płynnie przechodzą w obrys budynku.

Dojście do pawilonu wystawienniczego niczym okopy

Ważnym elementem koncepcji jest zlokalizowany pod ziemią pawilon wystawienniczy. Projektując jego bryłę architekci dołożyli starań, aby jego forma "przywodziła na myśl otwartą ranę" i była symbolem cierpienia i traumy. Twórcom projektu zależało na tym, aby pierwszym wrażeniem, jakiego odwiedzający obiekt doświadcza były niepokój i niepewność.

Aby osiągnąć ten efekt, wejście do pawilonu zostało umieszczone na końcu długiego ciągu pieszego, ograniczonego z dwóch stron pochyłymi betonowymi ścianami, które następnie płynnie przechodzą w obrys budynku. Taka forma wejścia nie jest przypadkowa – architekci oprócz sprowokowania wrażenia zaniepokojenia chcieli także nawiązać do okopów, jakie istniały w tym miejscu we wrześniu 1939 roku.

Detale architektoniczne bryły pawilonu, jak barierki schodów czy połączenie posadzek wykonane będą z kortenowskiej stali – materiale przewijającym się na terenie całego muzeum plenerowego – zachowując w ten sposób wizualną harmonię miejsca.

Przyjazny dla środowiska i zwiedzających

W projekcie muzeum uwzględniono aspekty ekologiczne inwestycji. I tak – na przykład - położony pod ziemią pawilon wystawienniczy został zaplanowany z dużym naciskiem na maksymalizację naturalnego oświetlenia. Pomieszczenia takie jak biura czy sale edukacyjne mają dostęp do światła dziennego. Od strony południowej zastosowano łamacze światła, które z kolei chronią pomieszczenia przed przegrzaniem. Cały budynek pawilonu wystawienniczego ma być zarządzany poprzez system BMS, a do jego budowy – wykorzystany beton niskoemisyjny. Wieńczyć go będzie zielony dach.

Koncepcja powstała z naciskiem na brak barier architektonicznych i umożliwienie zwiedzania obiektu osobom z niepełnosprawnościami. W pawilonie są zaprojektowane windy dla osób poruszających się na wózkach, toalety przystosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wszystkie ciągi komunikacyjne i drzwi są odpowiednio szerokie, a przejścia bezprogowe. W planach jest wykonanie audioprzewodników i audiodektrypcji.

Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku ma rozpocząć się w 2025 roku i potrwać dwa lata.