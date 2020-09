Tak będzie wyglądać parking w katowickiej Strefie Kultury

Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na projekt parkingu w Strefie Kultury w Katowicach. Zwyciężyła koncepcja stworzona przez pracownie ARPA Jerzy Gurawski oraz SKI Studio Błażej Szurkowski. Zwycięska propozycja nawiązuje swoją formą do zielonej doliny sąsiadującego Międzynarodowego Centrum Kongresowego.

Katowicką Strefę Kultury śmiało określić można mianem wizytówki miasta: znajduje się tutaj Międzynarodowe Centrum Kongresowe z kultowym Spodkiem, nowa siedziba Muzeum Śląskiego, korzystająca m.in. z odrestaurowanych obiektów kopalnianych czy gmach Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. W niedalekim sąsiedztwie znajdują się zaprojektowane przez Medusa Group biurowce .KTW.

Do tej pory Strefie Kultury brakowało jednak ważnego elementu: miejsc parkingowych. Dojeżdżający do pracy w centrum Katowic mieszkańcy wykorzystywali zlokalizowane pomiędzy poszczególnymi obiektami strefy parkingi, co rodziło problemy za każdym razem kiedy znajdujące się w Strefie obiekty kulturalne organizowały swoje eventy i imprezy. Teraz ma się to zmienić.

– Oczywiście decyzja o budowie parkingu oznaczała podjęcie dużego wyzwania. Mówimy o wejściu nowego obiektu w świetną przestrzeń Strefy Kultury. Mówimy o stworzeniu nowego obiektu w sąsiedztwie budynków, które dziś są już ikonami miasta. Dlatego postanowiliśmy, że skorzystamy z formuły konkursu. Zależało nam na skorzystaniu z wiedzy i kompetencji wybitnych architektów i projektantów. Zależało nam na tym, by nowy obiekt świetnie wkomponował się w istniejące otoczenie i stał się jego częścią. Po drugie – nie ukrywamy, że zależało nam także na tym, by iść z globalnymi trendami, które są odpowiedzią na wyzwania klimatyczne – mówił na ogłoszeniu wyników konkursu Bogumił Sobula, pierwszy wiceprezydent Katowic.

Prowadzony przez katowicki oddział SARP na zamówienie Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego konkurs wyłonił zwycięską koncepcję. Jej autorami są pracownia ARPA Jerzy Gurawski z Poznania i SKI Studio Błażej Szurkowski z Koziegłów. Powstały według ich projektu parking będzie nawiązywał do tzw. zielonej doliny sąsiadującego Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego i... będzie można po nim spacerować. Obiekt będzie się chował w otoczeniu, a mieszkańcóm zapewni miejsce spacerowe w formie zielonego dachu z łąką kwietną.

- Projekt nie narzuca się, uwzględnia kontekst miejsca i łączy się z jego walorami. Wpisuje się w Strefę Kultury, ale nie dominuje. Ważne było też stworzenie miejsca spacerowego w postaci łąki i jest kontynuacją zielonej doliny Międzynarodowego Centrum Kongresowego – mówił prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski (IARP, SARP), Przewodniczący Sądu Konkursowego.

Dzięki realizacji parkingu liczba miejsc w strefie kultury wzrośnie z ok. 670 do ponad 1500. Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego realizuje inwestycję, na którą planowane jest zaciągnięcie kredytu. Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na około 70 mln zł.

– Przyjęliśmy harmonogram, który uwzględnia realia inwestycyjne. Kolejne nasze kroki to negocjacje z wykonawcą koncepcji, prace projektowe, które potrwają około 6 do 9 miesięcy, a następnie przetarg na wybór wykonawcy i prace budowlane. Musimy także uwzględnić, fakt, że Katowice w 2022 roku będą gospodarzem Światowego Forum Miejskiego – ogromnego wydarzenia, które podobnie jak Szczyt Klimatyczny wpłynie na dostępność Strefy Kultury. Biorąc te wszystkie kwestie pod uwagę parking powinien być gotowy pod koniec 2023 roku – mówi Janusz Olesiński, prezes KTBS.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem: do organizatora wpłynęło 70 prac, z których 5 przeszło do finału. Oceniane były odniesienie się do kontekstu przestrzennego, utrzymanie elementów zagospodarowania terenu, walory urbanistyczno-architektoniczne, a także walory ekonomiczne.