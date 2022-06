Tak będzie wyglądać pływalnia w Pruszkowie

Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie powstanie kryta pływalnia. Budynek ma powstać w 2023 r.

Trwają ostatnie prace przygotowawcze przed zainicjowaniem budowy.

Parter obiektu zajmie hala z dwoma nieckami basenowymi. Duży basen pływacki będzie miał wymiary 25 x 21 metrów i głębokość od 1,35 do 2 m. Drugi basen będzie służył do nauki pływania i będzie miał wymiary 17 x 5 metrów a głębokości 1,3 m. Oprócz tego na parterze hali znajdą się trybuny dla 240 osób. Dwie szatnie (damska i męska) pomieszczą 160 osób. Szatnia dla rodzin i osób niepełnosprawnych przeznaczona będzie dla 10 osób. Piwnicę obiektu zajmą pomieszczenia techniczne związane z technologią uzdatniania wody basenowej, obsługą techniczną budynku oraz podłączonymi mediami. Wewnątrz budynku pomieszczenia zostaną wyłożone materiałem dopuszczonym do użytku przez dzieci.

- Konstrukcja budynku będzie mieszana z prefabrykowanymi płytami stropowymi. Oddamy obiekt z dwoma nieckami basenowymi, sportową oraz rekreacyjną, w unikatowej technologii łączącej trwałość, estetykę i walory użytkowe. Pływalnia będzie miała pełne wyposażenie w atrakcje wodne, oprzyrządowanie do zawodów pływackich oraz niezbędne akcesoria. Obiekt będzie certyfikowany przez Polski Związek Pływacki. Dach pływalni będzie tzw. dachem zielonym. Interesująca i atrakcyjna będzie elewacja, gdyż znaczną jej część zajmą żaluzje. We wszelkich robotach budowlanych zadbaliśmy o to, aby nie dezorganizować funkcjonowania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, na którego terenie pracujemy – podsumowuje Anna Łapczyńska, Moris Polska.

Stan surowy zamknięty obiekt osiągnie w I kwartale przyszłego roku, a oddanie pływalni do użytku planowane jest na wrzesień 2023 roku.