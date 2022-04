Tak będzie wyglądać Podkarpackie Centrum Zdrowia Dziecka w Rzeszowie. To projekt Atelier Tektura

Województwo podkarpackie to jedyny region w Polsce, w którym nie ma szpitala dziecięcego. Ma się to zmienić w roku 2026, kiedy w Rzeszowie powstanie Podkarpackie Centrum Zdrowia Dziecka. Jest już koncepcja, za którą odpowiedzialni są architekci z pracowni Atelier Tektura.

Pracownia Atelier-Tektura zaprojektowała koncepcję, która wygrała rozstrzygnięty w lutym konkurs na projekt nowego kompleksu szpitalnego Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka, która znajduje się na terenie istniejącego już rozległego kompleksu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Enklawa pełna zieleni

Autorzy zwycięskiej koncepcji podkreślają, że najważniejszym założeniem projektowym było stworzenie miejsca przyjaznego najmłodszym pacjentom, dającego im poczucie bezpieczeństwa. Za tym celem podąża forma architektoniczna, poprzez którą autorzy projektu starali się odciągnąć uwagę odbiorcy (w tym wypadku dzieci) od surowego i technologicznego otoczenia szpitalnego.

– Z uwagi na bardzo surowe i technologiczne otoczenie, jakie tworzy istniejący kompleks szpitalny postanowiliśmy zaprojektować obiekt działający dośrodkowo, który będzie kierował uwagę jego użytkowników do przestronnych, nasłonecznionych, zielonych patii – podkreślają autorzy projektu.

To właśnie dzięki wewnętrznym zielonym patiom, a także bryle budynku, która z zewnątrz jest bardzo stonowana i - tym samym tworzy abstrakcyjną barierę od otaczającej go rzeczywistości – architektom udało się stworzyć wrażenie wkraczania do zupełnie nowego świata.

Zieleń spotkamy jednak nie tylko na wewnętrznych dziedzińcach budynku, ale również w jego najbliższym otoczeniu. Przed wejściem głównym zaplanowano realizację przestronnego parku, a w pobliżu łącznika ma powstać zielona strefa z placem zabaw dla najmłodszych. W obrębie całej inwestycji powstanie także szereg mniejszych zielonych stref uzupełnionych wysoką zielenią.

Energooszczędnie i horyzontalnie

Zwarta bryła budynku nie tylko stanowi izolację od mało przyjaznego otoczenia szpitalnego, ale także pozwala ograniczyć straty ciepła i przegrzewanie się pomieszczeń wewnątrz dzięki możliwie najmniejszej powierzchni elewacji.

Dodatkową osłoną przed nadmiernym słońcem są zastosowane na fasadach rastry o odpowiedniej głębokości, chroniące przed ingerencją promieni słonecznych. Przed przegrzaniem budynku chronić będą również wspomniane już zielone patia i porastająca je roślinność.

Wreszcie szpital będzie również miejscem przyjaznym dla interdyscyplinarnej wymiany wiedzy między różnymi specjalizacjami medycznymi. Architekci z Atelier Tektura celowo zaprojektowali gmach jako szpital horyzontalny, o możliwie najmniejszej ilości kondygnacji - takie środowisko sprzyja wymianie i dzieleniu przestrzeni i środków. To także praktyczne rozwiązanie w przypadku wzmożonego ruchu personelu medycznego i pacjentów.

Skład zespołu autorskiego: Michał Kozielewski, Barbara Kozielewska, Mateusz Kluczek, Ewa Sowińska, Marcin Bieńka, Kamila Doniec, Łukasz Petelski, Jarema Kozielewski