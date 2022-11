Tak będzie wyglądać siedziba Żoliborskiego Domu Kultury po przebudowie

Żoliborski Dom Kultury w Warszawie idzie do przebudowy. Właśnie pozytywnie zaopiniowano koncepcję architektoniczną Radka Guzowskiego, która ma nawiązać do modernistycznego dziedzictwa dzielnicy.

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia koncepcji architektonicznej przebudowy budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury w Dzielnicy Żoliborz, głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Wybrana przez radnych koncepcja przebudowy siedziby Żoliborskiego Domu Kultury powstała po zaprezentowaniu mieszkańcom dwóch wariantów i omówieniu ich przez połączone komisje Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury oraz Ładu Przestrzennego. Na podstawie zgłoszonych uwag projektant Radek Guzowski naniósł zmiany, w wyniku których powstał zupełnie nowy wariant funkcjonalności i wyglądu budynku.

- Ostateczny wybór koncepcji przez Radę Dzielnicy poprzedziły długie dyskusje radnych. Zwyciężyła opinia, że budynek domu kultury musi mieć atrakcyjną bryłę, ale także powinien być maksymalnie funkcjonalny pod względem użytkowym. Zarówno mieszkańcy, jak i radni zwracali uwagę na konieczność uwzględnienia w wybranej koncepcji różnorodnych potrzeb mieszkańców, oraz możliwych ich zmian na przestrzeni lat. Dlatego zależało nam, aby został przygotowany taki finalny projekt, który będzie uwzględniał możliwość łatwej zmiany przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń budynku już w trakcie funkcjonowania w nim domu kultury – mówi Piotr Wertenstein-Żuławski, przewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Zwycięska koncepcja

Architektura obiektu jest prosta. Jej forma i detal nawiązują do architektury wczesnego modernizmu charakterystycznego dla Żoliborza. Propozycja zakłada maksymalne wykorzystanie obrysu istniejących budynków, pozostawienie istniejącej zabudowy oraz rozbudowę piętra. Wejście główne na teren Domu Kultury pozostanie bez zmian. Od strony wjazdu od ul. Śmiałej, wzdłuż istniejącego muru znajdzie się parking na 8 samochodów, w tym dwa miejsca przeznaczone będą dla osób z niepełnosprawnościami. Wewnętrzny dziedziniec zostanie częściowo zazieleniony, a na fragmencie pracownia architektoniczna zaprojektowała schody terenowe i drewniany taras. Istniejąca wiata samochodowa zostanie częściowo zagospodarowana pod drewniany taras, część zajmie rampa ułatwiająca dostęp do budynku dla osób o ograniczonej zdolności ruchowej. Zaprojektowana została również nowa klatka schodowa i wymagana winda. Całkowita powierzchnia użytkowa po zmianach wyniesie 700,16 m2.

Żoliborski Dom Kultury w Warszawie idzie do przebudowy, fot. mat. pras.

Największe zmiany w stosunku do pierwotnie zaprezentowanych koncepcji zostały wprowadzone na kondygnacji parterowej. Nowa propozycja nie uwzględnia już przystosowania jednego z pomieszczeń do pełnienia roli sali kinowo-teatralnej, a wykorzystanie tej powierzchni na pracownie np. ceramiczną i stolarską (w parterowym budynku po lewej stronie od wejścia). Natomiast na parterze w budynku piętrowym, po prawej stronie od wejścia znajdzie się kawiarenka sąsiedzka, która otwierać się będzie na drewniany taras. Obok znajdzie się ok 45 metrowa sala zajęć i spotkań literackich z dużym, narożnym oknem skierowanym na południowy-wschód.

Na piętrze architekt zaproponował umieszczenie pokoi administracji. Znajdą się tam też dwie pracownie wielofunkcyjne z ruchomą ścianką i możliwością połączenia w jedną większą salę oraz kolejna sala spotkań o szerokim przeznaczeniu, którą można dostosować do różnorodnych potrzeb użytkowników domu kultury. Pomieszczenia na piętrze zostały również bardzo dobrze doświetlone, dzięki wyposażeniu w duże okna zajmujące praktycznie całą południową ścianę.

Żoliborski Dom Kultury w Warszawie idzie do przebudowy, fot. mat. pras.

Podobnie jak w poprzednich koncepcjach w kondygnacji podziemnej zaprojektowano studio nagrań, przebieralnie wraz z sanitariatami oraz magazyny.

W budynku Żoliborskiego Domu Kultury mają być zastosowane technologie energooszczędne i proekologiczne. Na dachu wyższego z budynków pracownia architektoniczna zaproponowała rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych. Na terenie objętym opracowaniem zachowane zostają wszystkie obecnie rosnące drzewa.

Pracami architektonicznymi objęty został budynek przy ul. Śmiałej 21 przejęty od firmy Veolia o powierzchni 548,28 mkw. oraz przylegający do działki parterowy budynek zajmujący 107,27 mkw. Całkowita powierzchnia opracowania to 1485 mkw.