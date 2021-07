Tak będzie wyglądać Stary Rynek w Łodzi. Szykuje się dużo zieleni!

- Rewitalizacja nie ominie Starego Rynku. Zakończyliśmy etap projektowania i rozpoczynamy procedurę przygotowania przetargu na wybór wykonawcy. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to jeszcze w tym roku wystartują prace budowlane - mówi Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent miasta Łodzi.

- Remont tej przestrzeni to początek zmian tego miejsca, zapomnianego, i pozbawionego życia… Jednak jedno możemy powiedzieć – czas na zmiany na Starym Rynku, który stanie się po przebudowie jedną z największych atrakcji nie tylko dla łodzian, ale również dla turystów. Historia tego miejsca jest trudna, szczególnie gdy odnosimy się do czasów II wojny światowej. To tutaj był teren getta, który wyburzono wraz z synagogą, która stała przy Starym Rynku. W miejscu zniszczonych kamienic założono park i wybudowano nowe kamienice. Teraz jesteśmy tutaj z programem rewitalizacji, w który zaangażował się już sektor prywatny. Skrzyżowanie ulicy Zachodniej z Ogrodową odzyskało dwa narożniki, a przy ulicy Drewnowskiej powstają setki mieszkań. Miasto przebuduje też ulicę Północną i plac Wolności, który pierwszy raz w swojej historii stanie się zielony – mówi Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent miasta Łodzi.

– Rewitalizacja nie ominie również Parku Staromiejskiego, który będzie gruntownie przebudowany. Wymieniona zostanie cała nawierzchnia i zlikwidowane stopnie, tak aby płyta placu stanowiła jednolitą płytę, nieco pochyloną w kierunku parku. W centralnej części rynku, w poziomie posadzki pojawią się fontanny. Po wschodniej i zachodniej stronie zaaranżowane zostaną zadaszone miejsca do handlu. W południowej części, czyli po stronie parku przewidziane jest miejsce na pawilon handlowy. Od strony ul. Nowomiejskiej dosadzone zostaną drzewa. Nie zabraknie także małej architektury. Będzie tu można odpocząć na jednej z kilkunastu ławek albo na drewnianych siedziskach zamontowanych na skrajach kwater otaczających drzewa. Na placu Starego Rynku będą dosadzone nowe drzewa, tak by wraz z już istniejącymi przyjęły kształt podkowy otwartej na Park Staromiejski. W cieniu drzew będą stały ławki. Będzie to przestrzeń handlowo-wystawiennicza, ale nie zabraknie w niej tego, czego wszyscy potrzebujemy i o co walczymy – zieleni – dodaje wiceprezydent Adam Pustelnik.

Na placu Starego Rynku w centralnej części znajdą się dwie fontanny każda z czterema wodotryskami. W stronę północną od miejsca usytuowania fontanny znajdzie się przeniesiony obelisk upamiętniający nadanie Łodzi praw miejskich. Na placu w pobliżu fontanny zostanie wyznaczonych 6 oddzielnych zieleńców, na których przewidziano nasadzenia jesionów pensylwańskich. Wokół zieleńców zostaną rozmieszczone ławki.

Stare murki oporowe zostaną zastąpione nowymi (łącznie 11 zieleńców otoczą murki), dodatkowo po stronie zachodniej przewidziano nowe nasadzenia klonów pospolitych. Między zieleńcami położonymi w centralnej części a zieleńcami usytuowanymi po wschodniej i zachodniej części placu powstaną dwa rzędy zadaszeń, po siedem sztuk w każdym. Plac rynku zostanie wykonany z płyt granitowych z odpowiednio rozmieszczonym oznakowaniem ostrzegawczym dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie istniejące schody zostaną zastąpione pochylniami o spadku nie przekraczającym 6% w celu umożliwienia dostępu na plac osobom z niepełnosprawnościami.