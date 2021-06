Tak będzie wyglądać świetlica sportowa w Żabieńcu. To projekt M.O.C. Architekci

Architekci z pracowni M.O.C. opracowali zwycięski projekt w konkursie na stworzenie koncepcji budynku świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem działki w Żabieńcu.

REKLAMA

Główną ideą projektu jest podział terenu na dwie równoważne części – ogólnodostępną od strony ul. Leśnej oraz zamkniętą strefę klubu piłkarskiego w głębi działki. Pomiędzy nimi zlokalizowany będzie nowoprojektowany budynek świetlicy sportowej, dostępny z obu tych stref.

Zobacz -> Designerski akademik? Oto najlepsze pomysły z Polski

Zakłada się połączenie elementów istniejących i projektowanych w spójną przestrzeń rekreacyjno-sportową o wysokiej jakości. Zgodnie z wytycznymi, przewiduje się rozbiórkę istniejącego budynku oraz likwidację boiska wielofunkcyjnego i utwardzonych dojść.

Nowa strefa rekreacyjna została zaprojektowana jako wielofunkcyjna łąka z luźno rozsypanymi zielonymi wyspami o funkcji placów zabaw, torów przeszkód i siłowni zewnętrznej. W ich pobliżu przewidziano kępy krzewów i drzew zapewniających naturalne zacienienie. Od południa strefę domykają nowoprojektowane zadaszone trybuny. Zapewniają one 303 miejsca

siedzące z dobrą widocznością do obserwacji meczu piłkarskiego. Zgodnie z wymaganiami dla klubów ligi okręgowej przewidziano w nich wydzielony sektor dla kibiców drużyny gości z oddzielnym wejściem.

Strefa treningowa klubu jest ogrodzona i dostępna tylko dla zawodników. W celu lepszego wykorzystania powierzchni terenu, postanowiono przenieść pełnowymiarowe boisko piłkarskie wzdłuż krawędzi lasu, a nowoprojektowane boisko do treningów indywidualnych zlokalizowano równolegle do istniejącego boiska Orlik. Wokół głównego boiska zaprojektowane zostało modułowe ogrodzenie z siatką, połączone z konstrukcją zadaszenia trybun i ław dla rezerwowych. W pobliżu wyjścia z budynku na teren boisk znajduje się strefa odpoczynku dla zawodników z zielenią zacieniającą. W tej części obszaru przewidziano również dojazd techniczny do istniejących zabudowań gospodarczych.

Budynek świetlicy sportowej zaprojektowano jako dwukondygnacyjny z obszernym tarasem widokowym. Dzięki niewielkiej wysokości i mniejszej kubaturze piętra, budynek wpisuje się w kontekst zabudowy jednorodzinnej otoczenia. Prostopadłościenna forma obiektu podkreśla sportowy charakter funkcji i harmonijnie współgra z prostymi elementami projektowanego

zagospodarowania terenu. Wokół budynku przewidziano podcienia zapewniające użytkownikom schronienie przed słońcem i opadami atmosferycznymi.

Wertykalny układ elewacji zainspirowany został przez charakterystyczny rytm pni widoczny w gęstym lesie otaczającym teren opracowania. W nawiązaniu, elewacja została zaprojektowana jako drewniana ze zmiennym rytmem pionowych podziałów. Zróżnicowane zagęszczenie elementów nadaje fasadzie plastyczności i reguluje przepływ światła do wnętrza. Przezierna drewniana kurtyna domyka miejscami przestrzeń podcieni, osłaniając m.in. schody zewnętrzne czy wejście do toalet zewnętrznych.