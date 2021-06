Tak będzie wyglądał dworzec w Kielcach. Autorem koncepcji pracownia Pas Projekt

PKP S.A. ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych kompleksowej przebudowy dworca kolejowego w Kielcach.

REKLAMA

Ruszył przetarg na przebudowę dworca w Kielcach. Termin składania ofert mija 22 lipca 2021 r.

Rozpoczęcie modernizacji dworca planowane jest w II połowie bieżącego roku, a zakończenie w I połowie 2023 roku.

Inwestycja będzie realizowana z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Autorem projektu przebudowy dworca jest pracowania architektoniczna Pas Projekt Sp. z o.o.

Dzięki planowanej modernizacji dworzec w Kielcach zyska nowy blask. Elewacja zostanie odwzorowana w pełnej zgodności z oryginałem, co podkreśli historyczny wygląd obiektu i jego reprezentacyjny charakter. Spore zmiany planowane są wewnątrz budynku. Na parterze zlokalizowana zostanie poczekalnia z toaletami oraz pomieszczenie dla osób podróżujących z dziećmi. W bocznej części hali znajdą się cztery kasy biletowe i centrum obsługi pasażera. W budynku pojawi się też przestrzeń pod dwa biletomaty oraz bankomaty i automaty vendingowe. Te ostatnie będą stanowić uzupełnienie dla oferty lokali komercyjnych, które zaplanowano na dworcu. Układ hali zaprojektowano w sposób umożliwiający bezkolizyjną obsługę pasażerów i przemieszczanie się użytkowników dworca z i do tunelu podziemnego oraz z miasta na peron. Powierzchnia na pierwszym i drugim piętrze zostanie zaadaptowana na nowoczesne pomieszczenia biurowe.

– Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy przebudowy dworca w Kielcach to dobra wiadomość dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Tak ważne miasto jak Kielce zasługuje na dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowany budynek dworca stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Dzięki przebudowie dworzec kolejowy w Kielcach zyska nową jakość. Zachowanie jego oryginalnego wyglądu przy jednoczesnym wprowadzeniu rozwiązań na miarę XXI wieku sprawi, że budynek będzie nowoczesny, bardziej funkcjonalny i estetyczny. Właśnie w ten sposób powinny być prowadzone inwestycje. Cieszę się, że PKP S.A. podchodzi do realizowanych projektów z takim zaangażowaniem – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Remont dworca kolejowego w Kielcach to kolejna inwestycja dworcowa realizowana przy wsparciu Funduszy Europejskich i środków krajowych. Realizacja projektu istotnie wpłynie na komfort podróżnych. Po remoncie budynek będzie nowoczesny, przyjazny środowisku oraz bezpieczny, a co szczególnie ważne dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – mówił Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.