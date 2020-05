Tak będzie wyglądał najwyższy budynek w Albanii. To projekt MVRDV

Downtown One projektu MVRDV to wielofunkcyjny i ekologiczny wieżowiec zlokalizowany na bulwarze Bajram Curri w Tiranie, w Centralnym Obszarze Biznesu i w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta. Ten 37-piętrowy budynek będzie mierzył 144 metrów.

Downtown One to wielofunkcyjny i ekologiczny wieżowiec zlokalizowany na bulwarze Bajram Curri w Tiranie, w Centralnym Obszarze Biznesu i w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta. Lokalizacja budynku zapewnia łatwy dojazd samochodem oraz środkami transportu publicznego. Tuż obok znajduje się także ścieżka rowerowa.

Ten 37-piętrowy budynek będzie mierzył 144 metrów i będzie najwyższym obiektem w Albanii. Na rynek dostarczy łącznie 77 tys. mkw. powierzchni użytkowej, z czego większość przeznaczona zostanie na mieszkania i biura. Na najniższych kondygnacjach powstaną lokale usługowe. Do dyspozycji użytkowników oddany zostanie 5-piętrowy parking podziemny. Znakiem rozpoznawczym inwestycji będą wystające z fasady, pikselowe moduły porośnięte zielenią.

Projekt Downtown One otrzymał precertyfikat LEED na poziomie Gold. Jest to pierwszy budynek w Albanii, który uzyskał certyfikat LEED wydany przez U.S. Green Building Council. W procesie wstępnej certyfikacji inwestorowi, firmie Kastrati Group, doradzały zespoły ekspertów Colliers International z Polski i Albanii.

– Projekt Downtown One będzie oferować szereg ekologicznych rozwiązań, takich jak wysokowydajny system HVAC i system oświetleniowy, doskonała izolacja termiczna czy dostęp do świeżego powietrza dla mieszkańców. W budynku znajdą się także stojaki na rowery, prysznice i szatnie dla rowerzystów oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowane na kondygnacjach parkingowych. W projekcie zastosowano również rozwiązanie zapobiegające zużyciu wody poprzez optymalizację prędkości przepływu i spłukiwania oraz cykli wież chłodniczych – mówi Andrzej Gutowski, dyrektor ds. certyfikacji zielonych budynków w Colliers International w Polsce.

– Certyfikat zdobyty przez Downtown One jest niezwykle ważny dla rynku albańskiego, gdyż stanowi kamień milowy na drodze ekologicznego budownictwa w naszym kraju. Ponadto jest to wyjątkowa cecha, dzięki której projekt Kastrati Group wyróżnia się na tle konkurencji. Zielona certyfikacja stanowi ważny aspekt, przyciągający do budynku prestiżowych najemców. Zrównoważony rozwój jest dziś bowiem kluczowym elementem napędzającym popyt na biura – zaznacza Stela Dhami, partner zarządzająca Colliers International w Albanii.

- Cieszymy się, że otrzymaliśmy to tak wysoki poziom precertyfikacji dla Downtown One. Naszym celem było opracowanie wysokowydajnego i zrównoważonego budynku, który ulepszyłby sposób projektowania, budowy i eksploatacji budynków w Albanii. Dzięki szeroko zakrojonej pracy naszych zespołów i partnerów zrobiliśmy ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwój. Naszym celem jest utrzymanie najwyższych standardów aż do pomyślnego zakończenia procesu certyfikacji – mówi Viron Hamzai, prezes Kastrati Construction, generalnego wykonawcy projektu.

Zakończenie budowy Downtown One zaplanowano na 2024 rok.