Tak będzie wyglądał niemal 150-letni dworzec w Trawnikach po przebudowie

Rusza przebudowa zabytkowego dworca w lubelskich Trawnikach. Projekt modernizacji powstał w pracowni Paka Architekci, a obiekt ma zostać oddany do użytku latem 2024 r.

REKLAMA

Pochodzący z 1877 roku dworzec kolejowy w Trawnikach znajduje się w powiecie świdnickim przy linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk.

Przebudowa dworca Trawniki to kolejna inwestycja w województwie lubelskim realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023.

Koszt przebudowy to 7,9 mln zł brutto.

Projekt przebudowy dworca przygotowała pracownia Paka Architekci sp.

Planowany termin zakończenia inwestycji to lato 2024 roku.

Dzięki inwestycji dworzec zostanie dostosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych przy zachowaniu jego walorów architektonicznych. Zgodnie z projektem przywrócony zostanie dawny, historyczny zarys elewacji z odtworzeniem gzymsów i elementów dekoracyjnych. Wymieniona zostanie także stolarka okienna i drzwiowa. Elewacja północna dworca zyska odwzorowane z historycznego wejście główne oraz dwa symetryczne wejścia: do zaplecza kas oraz do lokalu komercyjnego. Od strony południowej zostaną także przywrócone historyczne wyjścia na perony. Całość uzyskanego dzięki przebudowie efektu wizualnego podkreśli nowa iluminacja.

– Jestem przekonany, że po zakończeniu modernizacji dworzec w Trawnikach stanie się wizytówką miasta, a także dowodem na to, jak pozytywnie zmienia się polska kolej. Dzięki tej inwestycji historyczny budynek odzyska swój dawny blask oraz zyska wiele udogodnień, m.in. dla osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi czy podróżnych z ciężkim bagażem. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym stanie się także bardziej komfortowy, bezpieczny i ekologiczny. I właśnie tymi trzema słowami można opisać kolej, jakiej oczekują Polacy, i jaką konsekwentnie buduje polski rząd – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Modernizacja dworca oznacza również zmiany wewnątrz budynku. Na jego parterze zaprojektowano hol pełniący funkcję poczekalni, która zostanie odnowiona i wyposażona w większą liczbę miejsc do siedzenia. W poczekalni znajdą się również gabloty z rozkładami jazdy pociągów, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowy system informacji głosowej. W sąsiedztwie holu, oprócz pomieszczenia kas biletowych i toalet, zaplanowano także przestrzeń do opieki na dzieckiem. Na parterze zaplanowano także przestrzeń pod przyszłe dwa lokale usługowo-handlowe oraz pomieszczenia przeznaczone dla spółek kolejowych. Przestrzeń pod wynajem przewidziano także na pierwszym piętrze budynku dworca. Dodatkowo na piętrze znajdą się także pomieszczenia techniczne niezbędne do funkcjonowania dworca, jak wentylatornia i serwerownia.

W ramach inwestycji uporządkowany zostanie także teren wokół dworca, fot. mat. pras.

Dzięki przebudowie dworzec stanie się bardziej przyjazny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne oraz wprowadzonych szereg usprawnień, w tym m.in. ścieżki prowadzące, dotykowe plany dworca, tabliczki w alfabecie Braille’a oraz toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W ramach inwestycji uporządkowany zostanie także teren wokół dworca. We wschodniej części działki zaprojektowana jest zadaszona wiata rowerowa. Tuż obok postawiony zostanie dworzec tymczasowy, w którym odbywać się będzie obsługa podróżnych na czas przebudowy dworca. Po stronie północno-zachodniej dworca znajdzie się zbiornik na gaz oraz zamknięta wiata śmietnikowa. Elementy te zostaną wygrodzone nowymi krzewami. Nowe trawniki z niskimi krzewami znajdą się także od strony miasta. Wokół budynku wyburzone zostaną rampy i schody, a teren zostanie wyrównany, dzięki czemu usunięte zostaną wszelki bariery architektoniczne, co poprawi komfort korzystania z dworca przez osoby mające trudności z poruszaniem się.