Tak będzie wyglądał nowy Wydział Informatyki ZUT. To projekt Heinle, Wischer und Partner Architekci

Wrocławska pracownia architektoniczna Heinle, Wischer und Partner Architekci wygrała konkurs na projekt budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Nowy gmach powstanie przy ul. 26 Kwietnia w Szczecinie.

Jak przeczytamy w uzasadnieniu nagrodę przyznano za umiejętne wpisanie programu funkcjonalnego w zwartą kubaturę, ingerującą w niewielkim stopniu w istniejące ukształtowanie terenu i drzewostan. W uzasadnieniu podkreślano logiczną i uniwersalną strukturę budynku, która pozwoliła na stworzenie atrakcyjnych wnętrz publicznych w udany i czytelny sposób ze sobą powiązanych, sprzyjających nieformalnej komunikacji pomiędzy studentami i wykładowcami. Na szczególną uwagę zasługuje rozwiązanie dolnych kondygnacji zlokalizowanych w cokole budynku, które pozwalają na integrację życia akademickiego i publicznego.

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej został ogłoszony przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i szczeciński oddział SARP. Do udziału zgłosiło się 36 pracowni architektonicznych z Polski. Ich pomysły oceniała komisja konkursowa.

Wyniki ogłoszono w piątek, 28 kwietnia podczas konferencji prasowej w budynku „Starej Chemii” (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT). Drugą nagrodę w konkursie otrzymała pracownia Młynarczyk Architekci z Warszawy.

Jak podkreślał przewodniczący komisji architekt dr Maciej Miłobędzki, decyzję o tym, która praca wygra, podjęto po wielu dyskusjach. Wybór nie był taki oczywisty.

To był bardzo trudny i ciekawy konkurs. Będzie to miejsce niezwykłe, otwarte nie tylko na relacje wewnątrz uczelni, ale również na relacje z mieszkańcami miasta. Prace, które zostały nadesłane, prezentowały bardzo wysoki poziom. Z perspektywy wieloletniego sędziego mogę powiedzieć, że rzadko się zdarza, żeby jedna trzecia prac była brana pod uwagę do zwycięstwa. To nie jest częste zjawisko – mówił Miłobędzki.