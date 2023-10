Tak będzie wyglądał odbudowany Pałac Saski. Poznaliśmy zwycięską koncepcję

Najpierw Muzeum Historii Polski i Muzeum Wojska Polskiego, teraz odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie. Pracownia WXCA zgarnia najważniejsze projekty kulturalne w stolicy.

12 października 2023 r. w samo południe ogłoszono wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie.

W międzynarodowym konkursie udział wzięło jedenaście pracowni architektonicznych i konsorcjów.

W drugim etapie pięć z nich przedstawiło swoje koncepcje architektoniczne, a dziś w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) poznano tę zwycięską.

Przywrócenie pałaców Saskiego i Brühla oraz kamienic od strony ul. Królewskiej ma pochłonąć 2,4 mld zł.

Wybór zwycięskiej pracy konkursowej odbudowy zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego w Warszawie, czyli zburzonych w latach 1939-1944 Pałaców Saskiego i Brühla oraz trzech kamienic przy ul. Królewskiej to kolejny kamień milowy na drodze ku realizacji rozpoczętej w grudniu 2021 r. inwestycji. Chwilę tę poprzedziły miesiące wytężonej pracy architektów, których zadaniem było przygotowanie koncepcji spełniającej ściśle określone wymagania konkursu ogłoszonego 27 marca 2023 r.

Przede wszystkim, jak wskazuje ustawa z 11 sierpnia 2021 r., budynki mają zostać odtworzone według zewnętrznego kształtu architektonicznego, jaki miały 31 sierpnia 1939 roku, czyli ostatniego dnia przed wybuchem II wojny światowej.

Jednym z najtrudniejszych wymagań konkursowych było niewątpliwie czytelne wyodrębnienie zrekonstruowanego tuż po wojnie Grobu Nieznanego Żołnierza od odbudowanej kolumnady, której integralną część stanowił jeszcze do grudnia 1944 r. Podobnie jak i w kwestii pomnika pamięci obrońców ojczyzny nienaruszalny jest też fragment zachowanych piwnic Pałacu Saskiego, wpisanych w 2007 r. do rejestru zabytków. W konkursie określono, że po odbudowie gmachu mają one zostać wyeksponowane i udostępnione zwiedzającym.

Wyniki konkursu

Spółka Pałac Saski sp. z o.o. pod koniec 2022 r. wybrała operatora konkursu – Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP). Powołany został 12-osobowy sąd konkursowy, w skład którego weszli doświadczeni architekci, przedstawiciele władz państwowych i Warszawy, służb konserwatorskich i świata sztuki. Sam konkurs składał się z dwóch etapów poprzedzonych częścią kwalifikacyjną, która weryfikowała doświadczenie i zdolności techniczne podmiotów. Z grona pięciu wykonawców, którzy zostali zakwalifikowani do ostatniego etapu, sąd konkursowy wyłonił zwycięzców i przyznał dwa wyróżnienia.

I tak I miejsce zostało przyznane warszawskiej pracowni WXCA, która odpowiada m.in. za projekt otwartych niedawno Muzeum Historii Polski i Muzeum Wojska Polskiego na warszawskiej Cytadeli.

Zwycięska koncepcja

- Nasza koncepcja Pałacu opiera się na założeniu, że odbudowa nigdy nie jest jedynie odtworzeniem murów i estetyki z przeszłości. Stanowi raczej proces przywracania lub kształtowania na nowo tożsamości miasta przy jednoczesnym zaznaczeniu wagi i wpływów współczesności. To zatem nie powrót do tego, co było, ale poszukiwanie dialogu między dbałością o pamięć a zaadresowaniem aktualnych potrzeb i uwarunkowań - mówią architekci z pracowni WXCA.

II miejsce trafiło do FS&P ARCCUS, K. Ingarden, J. Ewy Architekci sp. z o.o. oraz Asman Pieniężny Architekci sp. z o.o., III miejsce do LAN & P2PA, zaś wyróżnienia przyznano Piotrowi Płaskowickiemu oraz pracowni AMC - Andrzej M. Chołdzyński sp. z o..o.

W związku z tym dla projektantów 31 sierpnia 1939 roku stanowił więc bezpośredni, ale nie jedyny punkt odniesienia.

Poznaliśmy zwycięską koncepcję odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie, fot. mat. pras.

- Jest raczej stopklatką w długiej historii trwania tej części miasta, w trakcie której Plac Piłsudskiego i otaczające go budynki ulegały wielu zmianom oraz były przedmiotem niezliczonych dyskusji i niezrealizowanych koncepcji na ich przebudowę - podkreślają architekci.

W zwycięskiej koncepcji, w miejscu dotychczasowych dziedzińców Pałacu Saskiego i kamienic przy ul. Królewskiej architekci zaproponowali atrakcyjne i reprezentacyjne wnętrza połączone ze sobą czytelnymi przejściami.

- Otwieramy budynki niedostępne niegdyś dla mieszkańców. Tak skonstruowane prześwity i dziedzińce stanowić będą przedłużenie przestrzeni ulic i placów, co zapewni swobodę poruszania się w różnych kierunkach – pomiędzy budynkami, z kamienicy do Pałacu lub Ogrodu Saskiego, z Pałacu na Plac Piłsudskiego. Dzięki temu dotychczasowe ciągi piesze pozostaną niezaburzone, a kubatura Pałacu i kamienic nie będzie stanowić bariery urbanistycznej - podkreślają twórcy.

W ten sposób dziedzińce mają się stać strefami reprezentacyjnymi o współczesnej oprawie architektonicznej, co w pewnym stopniu nawiązuje do projektów przebudowy Pałacu Brühla Bohdana Pniewskiego – klasycznych w formie, ale w duchu swojej współczesności.

- Nadanie dziedzińcom publicznego charakteru pozwoli przy tym na płynne wiązanie przestrzeni wnętrza i zewnętrza. Dzięki temu Pałac Saski nie tylko zyska lepsze połączenie z Placem Piłsudskiego, ale także nową jakość miastotwórczą – być może po raz pierwszy w historii będzie tak ściśle zintegrowany z miastem - mówią architekci z WXCA.

Najdroższy obiekt kultury w historii Polski

Spółka Pałac Saski została powołana na mocy specustawy do przygotowania odbudowy Pałacu Saskiego. W specustawie podano, że koszt odbudowy Pałacu Saski i sąsiednich budynków wyniesie 2,4 mld zł. Możemy już się spodziewać, że finalnie inwestycja może być jeszcze droższa.

Kiedy realnie może rozpocząć się odbudowa? Wiceminister kultury Jarosław Sellin powiedział, że jeżeli konkurs architektoniczny zostanie rozstrzygnięty w 2023 roku, to "realne prace budowlane są możliwe w przyszłym roku". Zaznaczył, że cały kompleks powinien zostać odbudowany do końca tej dekady. Zatem możemy się spodziewać, że w 2024 r. ruszą pierwsze prace.