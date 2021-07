Tak będzie wyglądał woonerf we Włocławku! To projekt pracowni SAWAWA

Ulica 3 Maja we Włocławku zostanie przebudowana na woonerf. W konkursie architektonicznym organizowanym przez miasto zwyciężyła pracownia SAWAWA.

Koncepcja przebudowy przestrzeni ulicy 3-go Maja uwzględnia i podkreśla wysoką wartość tej głównej, zabytkowej przestrzeni publicznej Śródmieścia miasta, która łączy Stary Rynek z Placem Wolności. Zachowany został osiowy charakter ulicy poprzez uwzględnienie i uzupełnienie szpalerowej kompozycji zieleni oraz pozostawienie wolnej przestrzeni w centralnej części ulicy, zachowującej daleki widok na kościół farny pw. św. Jana (w dalszej części osi za Wisłą znajduje się Pomnik Obrońców Wisły 1920r.).

W koncepcji przyjęto zasadę utrzymania otwartej przestrzeni ulicy, ze wskazaniem charakterystycznych miejsc co umożliwia wyeksponowanie zabudowy o wysokich walorach architektonicznych i historycznych kształtującej pierzeje ulicy. Szczególnie podkreślone zostały kamienice mieszkalne oraz ważne obiekty użyteczności publicznej położone przy wyznaczonych lokalnych placach i miejscach np. układ budynków Urzędu Miejskiego oraz Wyższej Szkoły Zawodowej.

Zgodnie z założeniami konkursu w koncepcji przyjęto rozwiązanie ulicy 3-go Maja jako woonerfu – „podwórca miejskiego”, to jest przestrzeni publicznej, w której wartości społeczne i kulturowe przeważają nad funkcjami komunikacyjnymi. Preferowane jest ukształtowanie wnętrza urbanistycznego przyjaznego dla pieszych, sprzyjającego aranżacji życia miejskiego i spotkań mieszkańców, w którym można również wygodnie poruszać się na rowerze. Kontynuowana jest natomiast wprowadzona już zasada ograniczenia dojazdu kołowego, uspokojenia ruchu oraz wyłączenia z ruchu południowego odcinka ulicy.

Zgodnie z zasadami kształtowania ciągów pieszo - jezdnych – woonerfów cała przestrzeń uliczna została dostosowana do prędkości i wygody ruchu pieszego. Piesi mają uprzywilejowany dostęp do przestrzeni przy pierzejach usługowych, przestrzeni wydzielonych wielofunkcyjnych placyków oraz centralnie położonego ciągu pomiędzy szpalerami drzew. Centrala część ulicy poszczególnych odcinków ulicy oraz placyków jest również udostępniona dla uspokojonego ruchu samochodów (jednokierunkowego) oraz ruchu rowerowego (dwukierunkowego), jednak pojazdy te powinny poruszać się wolniej i ustępować pierwszeństwa pieszym, na co wskazuje sposób urządzenia przestrzeni ulicznej.