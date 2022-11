Tak będzie wyglądała Skra po modernizacji

Stadion treningowy wraz z zagospodarowaniem terenu, zapleczem i trybunami, strefa rzutów i strefa rekreacyjno-sportowa - te obiekty powstaną w ramach I etapu modernizacji Ośrodka Wawelska, dawnej Skry. Warszawa chce rozpocząć prace już w 2023 roku.

Warszawa szykuje się do I etapu modernizacji Ośrodka Wawelska, dawnej Skry.

Renata Kaznowska: "Każdy dzień przybliża nas do realizacji".

Planowane prace budowlane powinny rozpocząć się w II połowie 2023 r.

fot. UM Warszawa

W zeszłym roku, po latach starań, odzyskaliśmy Skrę dla m.st. Warszawy. Od początku robimy wszystko, żeby obiekty przy Wawelskiej przywrócić warszawiankom i warszawiakom – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Ośrodek Wawelska dziś

Miasto odzyskało obiekt przy ul. Wawelskiej 5 w 2021 r. po 13 latach sądowej batalii. W pierwszej kolejności zaniedbany teren dawnej Skry uporządkowano, a następnie okoliczne tereny zieleni i bieżnię na stadionie głównym oddano do dyspozycji mieszkańców.

Warszawiacy mogą teraz bezpiecznie trenować i odpoczywać na świeżym powietrzu w odzyskanym ośrodku Skra, a miasto organizuje tam liczne wydarzenia sportowe dla biegaczy i kolaży. Na tartanowej bieżni odbywają się treningi biegowe Aktywnej Warszawy, a na trawie kolarskie zawody przełajowe o Puchar Syrenki CX. Regularnie organizowany jest też badający wytrzymałość sportowców – Test Coopera.

Każdy dzień przybliża nas do realizacji postawionego sobie przez nas celu, jakim jest przywrócenie świetności dawnej Skry, czyli kompleksu obiektów sportowych noszących obecnie nazwę Ośrodek Wawelska – powiedziała zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy Renata Kaznowska.

Plany na najbliższe lat

M.st. Warszawa już od kilku miesięcy intensywnie pracuje nad I etapem modernizacji. Obejmie on w szczególności budowę stadionu treningowego wraz z zagospodarowaniem terenu, zapleczem i trybunami, strefę rzutów oraz boisko do rugby. W pozostałej części stanowiącej obszar ogólnodostępny, otwarty na Park Pole Mokotowskie, powstanie strefa parkowa i sportowa przeznaczona do rekreacyjnego uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych. W swoim założeniu kompleks sportowy ma być też zapleczem treningowym dla kolejnego etapu modernizacji ośrodka jakim będzie budowa stadionu głównego.

Wartość inwestycji to 52 mln zł brutto, fot. UM Warszawa

Planowane prace budowlane powinny rozpocząć się w II połowie 2023 r., zaraz po uzyskaniu potrzebnych pozwoleń. Wartość inwestycji to 52 mln zł brutto, które zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy.