Tak będzie wyglądało Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach. Projekt Nizio Design International

Siedziba muzeum, wykonana ze żwiru i kruszywa kamiennego, ma nawiązywać do piękna i prostoty przydrożnych kaplic, wiejskich domów i małych kościołów. Architekt Mirosław Nizio z pracowni Nizio Design International zaprezentował projekt Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach. Muzeum ma być otwarte w 2025 r.

Z inicjatywą budowy muzeum poświęconego bł. ks. Popiełuszce w jego rodzinnej wsi Okopy kilka lat temu wystąpiła fundacja „Dobro”.

Mirosław Nizio: "Ideą przewodnią powstania tego domu pamięci, muzeum, jest stworzenie formy uniwersalnej, ascetycznej, nowoczesnej, inspirowanej kapliczkami, wieżyczkami, szczytami kościołów i domem, w którym ksiądz Jerzy się urodził".

Koszt nowego muzeum w Okopach wyniesie ponad 50 mln zł.

Muzeum w Okopach ma być otwarte w 2025 r.

Przedstawiciele Fundacji "Dobro" oraz Muzeum Podlaskiego podpisali akt notarialny, na mocy którego projekt muzeum wraz z pozwoleniem na budowę przeszły na własność Muzeum Podlaskiego.

Materiałem budowlanym nowego muzeum w Okopach mają być bloki z kruszywa pozyskiwanego lokalnie, fot. mat. prasowe

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki powiedział, że gotowy projekt budowlany muzeum i uzyskanie pozwolenia na budowę to zakończenie ważnego etapu prac nad tym przedsięwzięciem, które jest "pomnikiem dla księdza Jerzego Popiełuszki".

To jest bardzo ważny etap, ale zaczynamy następny, czyli pojawia się kwestia przetargu, wyłonienia wykonawcy i samej realizacji inwestycji. Mam nadzieję, że wszystko ukończymy w 2025 r. - mówił marszałek.

Kosicki dodał, że to projekt ważny nie tylko dla regionu, Polski, ale także Europy czy świata, bo wszyscy będą mogli to muzeum-pomnik oglądać.

Projekt robi duże wrażenie, liczę, że przemówi nie tylko do osób starszych, ale także do ludzi młodych - dodał marszałek.

Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, dr Waldemar Wilczewski mówił, że na mocy aktu notarialnego muzeum stało się właścicielem projektu muzeum; posiada obecnie kompletną dokumentację projektową. "Teraz to barkach muzeum spoczywają dalsze prace budowlane, najpierw przetarg" - mówił Wilczewski. Powiedział, że jednocześnie będą realizowane dwa zadania: prace budowlane oraz budowa koncepcji, która ma wypełnić treścią to muzeum, zarówno budowanie wystawy stałej jak i budowanie koncepcji dotarcia do młodych osób.

Inspiracją projektu piękno i prostota przydrożnych kaplic

List intencyjny w sprawie utworzenia muzeum ks. Popiełuszki podpisano w ministerstwie kultury trzy lata temu. Projekt architektoniczny jest gotowy od dwóch lat. I choć pracownia Nizio Design International ma na swoim koncie wiele znakomitych projektów muzealnych, w tym m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej czy Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, jednak to zlecenie miało dla niej charakter szczególny.

Punktem centralnym ma być "miejsce skupienia i refleksji" w formie dużej kaplicy (krypta), fot. mat. prasowe

Architekt Mirosław Nizio mówił, że ideą projektu było stworzenie muzeum - domu pamięci w formie ascetycznej i nowoczesnej.

Ideą przewodnią powstania tego domu pamięci, muzeum, jest stworzenie formy uniwersalnej, ascetycznej, nowoczesnej, inspirowanej kapliczkami, wieżyczkami, szczytami kościołów i domem, w którym ksiądz Jerzy się urodził. Aby w tym obiekcie znaleźć można było uniwersalne, ważne wartości zderzone z męczeństwem księdza. Nie mówimy tu o zwykłym muzeum, ale o miejscu dla pielgrzymów i wartościach, jakie są ważne w naszym życiu – wyjaśniał Mirosław Nizio.

Materiałem budowlanym mają być bloki z kruszywa pozyskiwanego lokalnie; punktem centralnym ma być "miejsce skupienia i refleksji" w formie dużej kaplicy (krypta), w muzeum znajdzie się też stała wystawa o księdzu Popiełuszce.

W muzeum znajdzie się też stała wystawa o księdzu Popiełuszce, fot. mat. prasowe

Na mocy aktu notarialnego Muzeum Podlaskie stało się właścicielem dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego - mówił Wilczewski. Kosztorys opiewa na ponad 50 mln zł; to zarówno koszt budowy jak i wystawy stałej. "Jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, gdyż finansowanie tego bierze na swoje barki Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego" - powiedział dyrektor. Dodał, że gdy środki zostaną zagwarantowane, rozpocznie się procedura przetargowa. Liczy, że przetarg uda się rozstrzygnąć jesienią, a wtedy też plac budowy zostanie przekazany wykonawcy.