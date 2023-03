Tak centrum Poznania przechodzi spektakularną metamorfozę. Inwestycje na ostatniej prostej

Ulica Święty Marcin, okolica Okrąglaka, Stary Rynek - centrum Poznania przechodzi wielką metamorfozę. - Obecny rok będzie przełomowy dla tej części Poznania. Zakończą się ważne inwestycje modernizacyjne wielu dobrze znanych ulic śródmieścia - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

REKLAMA

Inwestycje w centrum Poznania są już na ostatniej prostej.

Ulica Święty Marcin, okolica Okrąglaka, Stary Rynek przechodzi wielką metamorfozę.

Jacek Jaśkowiak: "Obecny rok będzie przełomowy dla tej części Poznania. Zakończą się ważne inwestycje modernizacyjne wielu dobrze znanych ulic śródmieścia".

Justyna Litka: "Jesteśmy na ostatniej prostej i niedługo mieszkańcy będą mogli cieszyć się przebudowanymi przestrzeniami w centrum. Będziemy stopniowo oddawać je do użytku, przy czym priorytetem jest dla nas ruch tramwajowy".

Inwestycje w centrum Poznania na ostatniej prostej, fot. UM Poznań

Odnowa centrum to ogromne przedsięwzięcie, dlatego efekty zmian będą również znaczące. Obecny rok będzie przełomowy dla tej części Poznania. Zakończą się ważne inwestycje modernizacyjne wielu dobrze znanych ulic śródmieścia. Mieszkańcy i turyści już wkrótce będą mogli cieszyć się ich nową odsłoną. Prace zostały zaplanowane w ten sposób, by w jak największym stopniu wykorzystać dostępne środki unijne, z korzyścią dla Poznania i poznaniaków - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Zakres realizowanych prac jest bardzo szeroki: to przebudowa ul. Św. Marcin między mostem Uniwersyteckim a ul. Gwarną wraz ze skrzyżowaniami z al. Niepodległości i Towarową. Kolejna część Programu Centrum to ul. Gwarna, 27 Grudnia, Kantaka, część ul. Ratajczaka i południowa strona pl. Wolności. Skrzyżowanie ul. Św. Marcin i Ratajczaka jest dostosowywane do przyszłej trasy tramwajowej. Nie ma już też śladu po starych torowiskach w ul. Fredry i Mielżyńskiego. Dzieje się również wiele na Starym Rynku, wznowione zostały prace na Al. Marcinkowskiego przy ul. Paderewskiego.

Jesteśmy na ostatniej prostej i już niedługo mieszkańcy będą mogli cieszyć się przebudowanymi przestrzeniami w centrum. Będziemy stopniowo oddawać je do użytku, przy czym priorytetem jest dla nas ruch tramwajowy. Prace realizujemy kompleksowo, od infrastruktury podziemnej, przez nowe torowiska, jezdnie i chodniki, po nową zieleń i oświetlenie - mówi Justyna Litka, prezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Prace budowlane toczą się na wszystkich możliwych frontach.

Codziennie ponad 270 osób pracuje na placach budowy w ramach realizowanych przez nas kontraktów na ulicach objętych Programem Centrum oraz na Starym Rynku. Zależy nam na jak najlepszym wywiązaniu się z powierzonych zadań, bo wiemy, jak ważne są one dla mieszkańców. Jeżeli jest taka potrzeba, to pracujemy również w soboty i niedziele. Przykładowo w ostatni weekend rozwieszaliśmy sieć trakcyjną na skrzyżowaniu ul. Św. Marcin i Towarowej - mówi Jacek Sobkowiak, prezes spółki Tormel, generalnego wykonawcy inwestycji w centrum.

Wielki powrót tramwajów

W pierwszej kolejności mieszkańcy mogą się spodziewać powrotu tramwaju na trasę przez most Uniwersytecki i ul. Towarową. Dojadą bliżej centrum, odciążony zostanie także most Dworcowy. Torowisko jest już gotowe i przystąpiono do kwestii formalnych, by na początku kwietnia możliwe było uruchomienie trasy przez ul. Towarową. Pozostały odcinek torów na ul. Św. Marcin zostanie udostępniony do połowy roku - podaje oficjalny portal miejski Poznania.

Justyna Litka: "Jesteśmy na ostatniej prostej i niedługo mieszkańcy będą mogli cieszyć się przebudowanymi przestrzeniami w centrum. Będziemy stopniowo oddawać je do użytku, przy czym priorytetem jest dla nas ruch tramwajowy", fot. UM Poznań

Torowisko na odcinku ul. Św. Marcin od ul. Gwarnej do mostu Uniwersyteckiego zostało już ułożone, dobiegają końca prace związane z siecią trakcyjną. Trwa układanie kostki kamiennej na chodniku na ul. Św. Marcin pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Gwarną. Coraz bardziej zaawansowane są także prace polegające na budowie jezdni ul. Św. Marcin na odcinkach wyłączonych z ruchu. Na zachodniej jezdni al. Niepodległości, od strony ul. Towarowej, dobrze widać już nową nawierzchnię.

Kolejnym zakresem Programu Centrum jest okolica Okrąglaka, gdzie zmienia się ul. Gwarna, 27 Grudnia, Kantaka, część ul. Ratajczaka i południowa strona pl. Wolności. Ponadto w ramach tego zadania wykonawca zajmuje się również przebudową wysłużonych torowisk w ul. Fredry i Mielżyńskiego. W lutym przywrócony został ruch samochodowy na ul. Fredry na odcinku pomiędzy ul. Wieniawskiego a al. Niepodległości. Nowe torowisko, słupy i sieć trakcyjna są już dobrze widoczne.

Z kolei prace na ul. Mielżyńskiego to nie tylko wymiana torowiska, ale również remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ułożono już tam nowe szyny, a obecnie trwa zabudowa torowiska kostką kamienną pochodzącą z demontażu. Dużo dzieje się na placu przed Okrąglakiem, gdzie przebudowywany jest węzeł rozjazdowy. Priorytetem jest przygotowanie w pierwszej kolejności łuku na trasie tramwajowej przez ul. Fredry i Mielżyńskiego, by do połowy roku mogły wrócić tu tramwaje.

Widoczne zmiany na Rynku

Natomiast na Starym Rynku coraz bardziej zaawansowana jest przebudowa sieci infrastruktury podziemnej, zakończyły się prace związane z izolacją fundamentów Wagi Miejskiej oraz wykonaniem posadzki w piwnicach tego budynku, obecnie izolowane są fundamenty Ratusza. Na budynkach Arsenału i Muzeum Wojskowego przygotowano konstrukcję pod zadaszenie ul. Jana Baptysty Quadro, gdzie będzie Pasaż Kultury. Na odcinku między ul. Wrocławską a Świętosławską widać już krawężnik i podbudowę chodnika.

Ulica Święty Marcin, okolica Okrąglaka, Stary Rynek - centrum Poznania przechodzi wielką metamorfozę, fot. UM Poznań

W kwietniu będzie można zobaczyć pierwsze fragmenty docelowej nawierzchni na przebudowywanym odcinku ul. Żydowskiej. Priorytetem było zakończenie prac na ul. Wielkiej, która od 13 marca przejęła rolę drogi dojazdowej dla pojazdów budowy ze Starego Rynku oraz uprzywilejowanych. Wcześniej taką funkcję pełniła ul. Paderewskiego, teraz więc mogą zostać ukończone prace na skrzyżowaniu tej ulicy z Al. Marcinkowskiego - podaje oficjalny portal miejski Poznania.