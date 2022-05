Tak ma wyglądać Centrum Edukacji Ekologicznej w Warszawie

Na Młocinach przy ul. Papirusów 1/3 powstanie nowoczesne Centrum Edukacji Ekologicznej. Zgodnie z podpisaną właśnie umową prace mają być wykonane w ciągu 16 miesięcy. Ich koszt to 17,1 mln zł.

- Dbanie o planetę to nie tylko codzienna troska o środowisko, ale też pogłębianie wiedzy na ten temat. A gdzie lepiej przyswajać informacje o ekologii i przyrodzie niż w jej bezpośrednim otoczeniu? Las Młociński nadaje się do tego doskonale. A to przecież tylko jedno z takich miejsc w stolicy, do dyspozycji mieszkańców są też m.in. placówka w Lesie Kabackim czy nadwiślański „Kamień” – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.