Tak ma wyglądać nowa wieża widokowa w Mogielicy. Trwa budowa, pojawił się skandal

Trwa budowa wieży widokowej w Mogielicy w Małopolsce. Powstaje ona w miejscu starej i zniszczonej konstrukcji. Wraz z pracami pojawiły się jednak pewne kontrowersje.

Stalowa, trwała konstrukcja zastąpi zniszczoną, drewnianą wieżę widokową na najwyższym szczycie Beskidu Wyspowego.

Pierwotnie, inwestycja miała być gotowa w lipcu 2022 r. Prace jeszcze trwają.

Stalowa wieża widokowa ma mieć 23 m wysokości.

W 2008 r. na szczycie Mogielicy stanęła drewniana wieża widokowa. Niestety, nie była ona dostosowana do warunków, jakie panują na tym terenie. Konieczna była rozbiórka. Trwa budowa obiektu, który zastąpi drewnianą konstrukcję.

Wieżę zakończoną czterospadowym dachem uzupełnią drewniane elementy. Łączny koszt inwestycji wyniesie niemal 1 mln złotych.

Dodatkowa budowa

Wydaje się, że to nie koniec inwestycji na tym obszarze. Jak podaje portal Limanowa.in, na Polanie Stumorgowej na Mogielicy powstaje budynek, który będzie przeznaczony do celów komercyjnych. Właścicielem ma być przedsiębiorca, który uzyskał pozwolenie na budowę jeszcze przed zmianą miejscowego planu zagospodarowania, a ta nastąpiła w sierpniu 2016 roku. Inwestycja wzbudza sprzeciw w mieszkańcach i przyrodnikach, gdyż teren ten stanowi otulinę Rezerwatu Przyrody Mogielica, czyli jest to obszar chroniony.