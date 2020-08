Tak mieszka warszawski deweloper. Za projektem stoją Anta Architekci

Kubikowa forma prostej, choć nieregularnej bryły, drewno cedrowe i kamień na elewacjach, a na dachu panele fotowoltaiczne. Tak mieszka jeden z warszawskich deweloperów, który projekt swojego domu powierzył pracowni Anta Architekci.

W rankingu atrakcyjności i warunków do życia warszawska Ochota od lat plasuje się w ścisłej czołówce stołecznych dzielnic. Jest szczególnie popularna wśród osób starszych oraz rodzin z dziećmi, które znajdują tu dobrze rozwiniętą infrastrukturę zdrowotną, parki oraz liczne placówki przedszkolno-szkolne i place zabaw. Mieszkańcy mogą liczyć na ciszę i spokój przy jednoczesnym zachowaniu wygodnego połączenia z centrum miasta. Ochota stale się rozwija, czego dowodem są liczne inwestycje ukierunkowane na udogodnienie życia miejscowych. Atrakcyjność dzielnicy przekłada się rzecz jasna na wysokie ceny działek budowlanych, których na obszarze niespełna 10 km kw. pozostało już stosunkowo niewiele. Sytuację wykorzystują deweloperzy, wznosząc tu obiekty wielorodzinne, na które popyt w stolicy nieustannie rośnie. Niektórzy z nich sami też wybierają Ochotę na swoje miejsce zamieszkania. Tak właśnie zrobił inwestor, który projekt własnego domu powierzył Danielowi Cieślikowi i pracowni Anta Architekci.

Daniel Cieślik (Architekt) jest założycielem i głównym projektantem częstochowskiej pracowni Anta. W portfolio biura architektonicznego znajdują się projekty domów jedno- i wielorodzinnych, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe i biurowe. – Projektujemy różne budynki, a im zadanie trudniejsze, tym lepiej – twierdzi sam Daniel Cieślik. Projekt na warszawskiej Ochocie był więc dla architekta i jego zespołu kolejnym ciekawym wyzwaniem.

Budowa rozpoczęła się w 2017 roku, a została ukończona w 2019. Dom jest doskonałym przykładem nowoczesnej architektury. Prosta, choć nieregularna bryła, duże przeszklenia, płaski dach i użyte materiały czynią z niego piękny przykład stylu modernistycznego. – Zadanie, które nam powierzono nie było łatwe, bo wymagało stworzenia projektu obiektu mieszkalnego o dużej powierzchni użytkowej, jednak osadzonego na niewielkiej działce. Musieliśmy więc myśleć nieszablonowo, by jak najlepiej i najefektywniej wykorzystać każdy metr kwadratowy, jakim dysponowaliśmy. Inwestor - warszawski deweloper – pragnął domu reprezentacyjnego, a zarazem bardzo rodzinnego - opisuje architekt.

Budynek składa się aż z 4 kondygnacji. – Na poziomie -1 ulokowaliśmy garaż na kilka samochodów oraz pomieszczenie gospodarcze. Ze względu na ograniczoną powierzchnię działki było to najlepsze rozwiązanie, gdyż pozwalało zachować nieco terenu zielonego wokół domu. Parter budynku stanowi strefa dzienna, z kuchnią otwartą na północny-wschód i salonem, którego okna wychodzą na południową stronę i niewielki ogród. Kondygnacja 1 oraz 2 są zaś strefami wypoczynkowymi z przestronnymi sypialniami łączącymi się z dużymi tarasami – dodaje architekt. Ze względu na niewielki teren działki, a tym samym przestrzeni do wypoczynku i rekreacji, architekci zaprojektowali aż 3 pokaźnych rozmiarów balkony. W ten sposób mieszkańcy zyskali możliwość przebywania na świeżym powietrzu i obcowania z naturą. Łączna powierzchnia użytkowa, jaką udało się uzyskać to aż 471 m kw.