Tak mogą wyglądać lubelskie „Skwer marzeń” i „Gaj nad skarpą”

Wystartował drugi etap konsultacji społecznych projektów dwóch nowych skwerów przy ul. Cyprysowej i ul. Długiej w Lublinie zgłoszonych do Zielonego Budżetu. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do zaprezentowanych materiałów do 9 listopada.

– Niedawno w ręce architektów krajobrazu oddaliśmy zaprojektowanie dwóch zielonych miejsc na Kośminku i Ponikwodzie. Teraz efekty ich prac mogą ocenić sami mieszkańcy podczas konsultacji społecznych. Ostateczne projekty powinny powstać do połowy listopada. Nowe skwery to dwie spośród 12 propozycji „Miejsc dla Ciebie”, będących motywem przewodnim piątej, tematycznej edycji Zielonego Budżetu – mówi Hanna Pawlikowska, Miejski Architekt Zieleni.

Drugi, ostatni etap konsultacji potrwa do 9 listopada. Projekty skwerów wyłożono do wglądu publicznego. Projekt „Gaju nad skarpą” dostępny jest na terenie planowanego skweru tj. na skarpie pomiędzy ul. Strzembosza a ul. Cyprysową 25, zaś koncepcja „Skweru marzeń” przed budynkiem fundacji „Strefa Dorastania” przy ul. Długiej 33a oraz w siedzibie Rady Dzielnicy Kośminek przy ul. Bukowej 17.

Projektanci krajobrazu opracowali koncepcje z uwzględnieniem podstawowych funkcji i elementów wyposażenia, takich jak mała architektura, meble, urządzenia zabawowe, nawierzchnie, alejki, rabaty, roślinność niska i drzewa. W zaprezentowanych koncepcjach uwzględniono już uwagi zgłoszone przez mieszkańców podczas pierwszego etapu konsultacji.

„Skwer marzeń” powstanie przy ul. Długiej 33a i stanie się punktem integracji, zabaw dzieci oraz spotkań mieszkańców najstarszej i najmłodszej części dzielnicy Kośminek. Już teraz jest to miejsce, gdzie odbywają się warsztaty dla dzieci oraz organizowane są wydarzenia dla lokalnej społeczności. Z kolei główną funkcją „Gaju nad skarpą”, który powstanie na skarpie przy ul. Cyprysowej, będzie przede wszystkim odpoczynek. Posłuży temu wyposażenie terenu w wygodne meble miejskie sprzyjające spotkaniom wśród nasadzeń zieleni.