Tak mogłaby wyglądać Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie

Starostwo Powiatowe w Legionowie oraz warszawski SARP zorganizowali konkurs na projekt siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Prezentujemy koncepcję, która zajęła 3. miejsce w konkursie i została stworzona w ramach współpracy FAV (Filip Zieliński), IPSO (Paulina Sobiech, Łukasz Piszczałka) i Wójtowicz Architecture (Jakub Wójtowicz).

Wyjścia, spotkania czy interakcje artystyczne potrzebują odpowiedniej przestrzeni – przedefiniowanej zarówno pod względem bezpieczeństwa użytkowników, jak i z uwagi na nowy styl życia społeczeństwa - bardziej dynamiczny, szybki, wykorzystujący nowe technologie przenoszące nas do świata online. Pogodzenie ze sobą tych dwóch zagadnień stało się inspiracją do stworzenia projektu koncepcji architektonicznej nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.

Duże przestrzenie zaproponowane w projekcie pozwalają na zachowanie komfortu oraz bezpieczeństwa, a wentylacja mechaniczna umożliwia częstą i skuteczną wymianę powietrza. Dopełnieniem projektu jest uwzględnienie w nim aspektów ekologicznych oraz poszanowanie istniejącej na terenie opracowania zieleni wysokiej. Wszystkie kondygnacje naziemne budynku zaprojektowano w technologii konstrukcji drewnianej CLT idealnie wpisującej się w kontekst zrównoważonego budownictwa oraz naturalnego klimatu zielonego parku.

Funkcja i forma

Projekt bazujący na prostym układzie brył z dominantą wysokościową w postaci głównej sali wielofunkcyjnej otwiera się na przestrzeń parku. Jednocześnie zaprasza przechodniów do wielu krótkich interakcji, wypicia szybkiej kawy czy wypożyczenia książki oraz łączy dużą kubaturę budynku z otaczającą go zielenią. Zaproponowane strefowanie układu budynku pozwala zarówno na indywidualne działanie poszczególnych funkcji jak i ich wzajemne dopełnianie. Dzięki temu budynek stanie się przestrzenią przyjazną użytkownikom oraz miejscem zawiązywania nowych znajomości, a także tworzenia małych wspólnot sąsiedzkich. Zlokalizowana w holu wejściowym kawiarnia może służyć jako zaplecze gastronomiczne sali wielofunkcyjnej, a także miejsce w którym rodzice mogą poczekać na dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych.

Okoliczni mieszkańcy wpadający jedynie na kawę zobaczą natomiast zlokalizowane w holu prace artystyczne wykonane na popołudniowych zajęciach. Przestrzeń wejściowa dzięki ruchomej ścianie sali widowiskowej może pełnić rolę nie tylko przestrzeni ekspozycyjnej, lecz również dodatkowej powierzchni do organizowania bankietów czy wernisaży. Jednocześnie uproszczenie układu pozwoliło na ograniczenie do minimum komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie reprezentacyjności strefy wejściowej poprzez wydzielenie wejścia technicznego do budynku. Układ funkcji zakładający otwarcie się na park, umożliwił równoczesne zlokalizowanie wszystkich funkcji technicznych w mało atrakcyjnej przestrzeni działki - graniczącej z drogą szybkiego ruchu. Dzięki temu częste dostawy oraz obsługa budynku nie będą ingerowały wizualnie zarówno w przestrzeń parku jak i ogólnodostępne części budynku. Prosta komunikacja pionowa wewnątrz budynku pozwala na szybkie i komfortowe poruszanie się zarówno użytkownikom jak i osobom obsługującym budynek.