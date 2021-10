Tak mogłaby wyglądać Szkoła Cynamonowa we Wrocławiu. Zobacz minimalistyczny projekt!

Architektura placówek dydaktycznych ostatnimi czasy przechodzi pozytywną metamorfozę. Jednym z dobrych przykładów jest projekt Zespołu Szkolno Przedszkolnego we Wrocławiu stworzony w ramach współpracy Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza, Michała Hondo oraz biuro Front Architects.

Analizy funkcjonalne, komunikacyjne, studia terenowe i bryłowe doprowadziły do decyzji, w myśl której najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest zbliżenie projektowanego kompleksu do ulicy Kaparowej (od strony wschodniej), dzięki czemu cała zewnętrzna część sportowa (boiska, bieżnia, place zabaw) i rekreacyjna wraz z dziedzińcem położone są od strony zachodniej naturalnie harmonizując z projektowaną zieloną aleją przyległą do przyszłej zabudowy mieszkaniowej.

Ogrodzony i dostępny dla mieszkańców przez kontrolowane bramki teren przyszkolny o ogrodowo- parkowym charakterze łączy się z istniejącym publicznym zagajnikiem od strony północnej. Jego oś wyznacza założona w Planie Miejscowym dominanta.

W projekcie zachowano wiele z istniejących drzew i uzupełniono teren o nowe nasadzenia wzdłuż budynku, a szczególnie w zachodniej części działki. Budynek rozciąga się pomiędzy obowiązującymi liniami zabudowy i dotyka narożnikami linię nieprzekraczalną. Frontowa, publiczna część założenia odsunięta jest od ulicy Kaparowej dając tym samym miejsce na dostępną przestrzeń przeznaczoną na place i zieleń, które są przeznaczone na miejsca zbiórek, rekreację, odpoczynek – zarówno dla uczniów, ich rodziców, ale i mieszkańców gminy i ich gości. W tym przyjaznym ,,gościńcu” wydzielono także wiaty i miejsca dla rowerów i wiatę na gromadzenie odpadków (w sąsiedztwie kuchni i stołówki).

Układ brył budynku dopasowany został do optymalnych warunków oświetlenia naturalnego. Dwie środkowe bryły, zwrócone równolegle do kierunków świata, zapewniają równomierne nasłonecznienie dla sal znajdujących się po obu stronach budynku. W celu kontroli i optymalizacji tego parametru w projekcie zastosowano analizę słoneczną opartą na skryptach parametrycznych.

Takie rozwiązanie pozwala również na maksymalizację czasu naturalnego doświetlenia pomieszczeń przy zachowaniu optymalnego współczynnika A/V, dzięki któremu wzrosła efektywność energetyczna budynku.

Ze względu na publiczny charakter oraz funkcję projektowanego kompleksu proponuje się wyjść nieco dalej, poza zakres obszaru konkursu. Dlatego przyszły projekt ulicy Kaparowej warto rozważyć jako holenderski woonerf, czyli ulicę o wysokich walorach estetycznych (odpowiednia mała architektura), w której kładzie się silny nacisk na bezpieczeństwo, a co za tym idzie - uspokojenie ruchu samochodowego poprzez wprowadzenie strefy ,,tempo 20” i współtowarzyszenia drogi rowerowej.

Na takim użytkowaniu pieszo-jezdnym, deptaku, może także skorzystać przyszła zabudowa mieszkaniowa po stronie wschodniej ulicy. Projektowany Zespół Szkolno-Przedszkolny otoczony jest przyjętymi w Planie Miejscowym czterema ulicami, które zapewniają pełną funkcjonalność założenia. Część z nich jest wykorzystana jako niezbędna droga pożarowa, co oznaczone jest na rysunku Planu Zagospodarowania.