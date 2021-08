Tak mógłby wyglądać kampus Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Prezentujemy projekt rozbudowy i adaptacji budynków Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Koncepcja została stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Grzegorzem Traczem. Choć praca nie wygrała w konkursie, udało jej się zdobyć wyróżnienie.

Szkolnictwo wyższe wymaga stałego rozwoju swojej infrastruktury by móc podążać z duchem czasu. Sprostanie oczekiwaniom młodych pokoleń studentów oraz adaptacja przestrzeni uczelnianych do innowacyjnych metod nauczania stały się głównym założeniem proponowanej koncepcji architektonicznej.

Istniejące na terenie kampusu budynki, pomimo klasycznego i zoptymalizowanego układu funkcjonalnego, wymagają licznych prac adaptacyjnych oraz remontowych, dostosowujących je do aktualnych oczekiwań. Niewątpliwie jednym z największych minusów aktualnego układu jest brak połączenia sąsiadujących ze sobą budynków. Proponowany w przedstawianej koncepcji architektonicznej budynek łącznika jest odpowiedzią zarówno na problemy komunikacyjne jak i brak wystarczającej przestrzeni dydaktycznej oraz konferencyjnej na terenie kampusu. Układ pomieszczeń zapewniają zarówno wygodne i szybkie połączenie między budynkami istniejącymi, jak i nowoczesną przestrzeń służącą prowadzeniu wykładów oraz organizacji eventów naukowych. Prosta forma proponowanej rozbudowy idealnie wpasowuje się w modernistyczne bryły, stając się dopełnieniem charakterystycznej formy, z którą związana jest identyfikacja wizualna uczelni.

Podchodząc z dużym szacunkiem do istniejącej kompozycji brył, w tym w szczególności do unikatowego wykończenia dachu części frontowej, w projekcie zaproponowano jedynie delikatną renowację elewacji budynków istniejących. Główne części budynków, zachowano w dotychczasowej formie, wprowadzając jedynie delikatne podziały elewacyjne oraz nową kolorystykę, intuicyjnie podkreślającą wejście główne do budynku wraz z jego charakterystyczną formą.

Projektując bryłę łącznika jako główne założenie kompozycyjne przyjęto dopełnienie istniejących form budynków sąsiadujących. Prostota brył z wyraźną dominantą w postaci zadaszenia części wejściowej uzupełniona została w sposób nie konkurujący z aktualną hierarchią przestrzeni. Zarys proponowanej formy powstał w oparciu o proporcje oraz wymiary budynków sąsiadujących. Wytworzenie wspólnych osi oraz odpowiednie kształtowanie wysokości sprawiło, że pomimo dużego odstępu w czasie, budynek łącznika wygląda jakby został zaprojektowany jako spójne założenie całości już wiele lat temu.

Zewnętrzna prostota bryły pozwoliła na ergonomiczne i funkcjonalne rozmieszczenie pomieszczeń we wnętrzu oraz umożliwiła wprowadzenie atrakcyjnej, otwartej strefy odpoczynku i nauki, w której studenci mogą spędzać swój wolny czas. Czysty układ komunikacyjny, powstały w osi aktualnych wejść do budynków sprawił, że projektowany łącznik, zapewnia jednocześnie szybką i wygodną komunikację pomiędzy 3 budynkami oraz komfortową przestrzeń zarówno do prowadzenia wykładów jak i pracy zespołowej poza godzinami zajęć. Przyjęte europejskie wzorce kształtowania przestrzeni uczelnianych stały się inspiracją do wykreowania miejsca, w którym zarówno studenci jak i pracownicy będą chcieli chętnie przebywać, uczyć się i pracować. Przestrzeń parteru zagospodarowana została pod funkcje dydaktyczną. Na piętrze natomiast przewidziano otwartą przestrzeń konferencyjną z przestrzenią dedykowaną cichej pracy oraz spotkaniom zespołowym. W południowej części piętra przewidziano również niewielką gastronomię służącą studentom podczas długich dni zajęć lub działającą jako zaplecze kateringowe podczas konferencji.