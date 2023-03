Tak mógłby wyglądać Pawilon Polski na Expo 2025. Projekt stworzyła Medusa Group

Pięć projektów zostało wyróżnionych przez jury konkursu SARP na koncepcję Pawilonu Polski na EXPO 2025. Największe uznanie miał zdobyć projekt Medusa Group. PAIH zapowiedział jednak, że żadna z wyróżnionych koncepcji nie będzie realizowana.

Pięć pracowni zostało wyróżnionych w konkursie na koncepcję Pawilonu Polski na EXPO 2025 w Osace.

Za najciekawszy jury miało uznać projekt Medusa Group.

Według koncepcji bytomskiej pracowni fasady pawilonu miały zostać zbudowane z materiałów pozyskanych z rozbiórki budynków, składów złomu czy recyklingowanych magazynów.

Według informacji PAIH żaden z wyróżnionych projektów nie będzie realizowany.

24 lutego zakończył się konkurs na koncepcję architektoniczną Pawilonu Polski na Expo 2025 zorganizowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP). Do udziału zgłosiło się kilkadziesiąt biur architektonicznych.

Jak czytamy w komunikacie SARP, przyznane zostało ex aequo pięć wyróżnień oraz nagrody pieniężne w wysokości po 20 000 zł dla każdego z Uczestników Konkursu zakwalifikowanego do Etapu II Konkursu. Oznacza to, że wyróżnione zostały prace pracowni:

ATI - Piotr Trębacz, Wiktor Gago, Łukasz Pałczyński;

MFRMGR;

architekci Alicja Kubicka i Borja Martinez;

Nizio Design International

Medusa Group.

Projekt Pawilonu Polski na EXPO 2025 w Osace, proj. Medusa Group, wiz. mat. Medusa Group

Pomimo wyróżnienia pięciu projektów, za najciekawszy jury miało uznać projekt Medusa Group, o czym informowały liczne media oraz sama pracownia na swoim profilu w serwisie społecznościowym Facebook. Jury miało chwalić "wyjątkowo wyrazistą ideę, odwołującą się do fundamentalnie istotnych aspektów środowiskowych, pozwalającą kreować wizerunek Polski jako kraju, w którym kwestie te są postrzegane jako ważne."

W założeniu pracowni, żaden z elementów architektonicznych pawilonu miał nie być transportowany z Polski, a miał powstawać we współpracy z lokalną społecznością japońskiego okręgu Kansai. Fasady pawilonu miały zostać zbudowane z materiałów pozyskanych z rozbiórki budynków, składów złomu czy recyklingowanych magazynów.

Chcieliśmy zaprojektować pawilon, który będzie manifestem reprezentującym ambicje Polski w transformowaniu środowiska człowieka, w kontekście zagrożeń klimatycznych i spuścizny historii przemysłu - przeczytamy w opisie projektu Medusa Group.

Był konkurs, koncepcji dalej nie ma

Jak się jednak okazuje, według informacji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu żadna z wyróżnionych koncepcji architektonicznych, w tym praca Medusa Group, nie będzie realizowana.

Jak przeczytamy w komunikacie PAIH, wynik konkursu i wyłonienie najlepszych koncepcji architektonicznych to zakończenie pierwszego etapu prac nad kształtem Pawilonu Polski na Expo 2025 Osaka, Kansai. W kolejnym etapie, we współpracy z ekspertami z zakresu budownictwa i architektury wypracowany zostanie finalny projekt Pawilonu. Do udziału w konsultacjach zaproszone zostaną również osoby znające japoński rynek i uwarunkowania budowlane terenu Wystawy. Teren Expo w Osace to sztuczna wyspa, co stanowi dodatkowe wyzwanie, stojące przed autorami finalnego projektu.

Ze względu na specyfikę miejsca, w którym powstanie Pawilon, niewielką powierzchnię działki i teren aktywny sejsmicznie, a co za tym idzie liczne ograniczenia, budowa Pawilonu w Osace będzie szczególnie wymagająca. Jestem jednak przekonany, że finalny projekt będzie godnie reprezentował nasz kraj na tak znaczącym wydarzeniu - zaznacza Marcin Graczyk, Dyrektor Departamentu Partnerstwa i Komunikacji PAIH.

Jak zatem będzie wyglądał Pawilon Polski na EXPO 2025? W dalszym ciągu nie wiadomo.

W galerii pokazujemy projekt Medusa Group oraz pozostałe wyróżnione projekty.