Tak mógłby wyglądać przebudowany plac Kossaka w Krakowie

Przedstawiamy koncepcję przebudowy placu Juliusza Kossaka w Krakowie stworzoną przez pracownię FAV.Office – Filipa Zielińskiego we współpracy z Grzegorzem Traczem. Choć projekt nie został wybrany w konkursie SARP, warto przyjrzeć się tej propozycji.

Głównym motywem przewodnim koncepcji jest kontakt z naturą. Oś placu została wyznaczona w nawiązaniu do historycznej rzeki Rudawy, która 100 lat temu przepływała przez projektowany teren. Konwencjonalne projektowanie placów zostało zastąpione proekologicznym podejściem zapewniającym interakcje pomiędzy zielenią a ludźmi. Standardowe rozwiązania kształtowania rośliności na placach zwykle są przyczyną powstawania zieleni nieużytkowej. Ludzie są zwróceni plecami do trawników, krzewów oraz drzew i zmuszeni do oglądania otaczających place samochodów, ulic i niestety często zaniedbanych elewacji kamienic. W prezentowanej koncepcji to natura ma przyciągać całą uwagę wypoczywających w mieście ludzi. Schodkowe zagospodarowanie terenów zieleni kreuje w naturalny sposób wiele miejsc oraz sposobów odpoczynku i ma działanie dośrodkowe, zapraszające wszystkich użytkowników przestrzeni do interakcji.

Forma placu odzwzorowuje osie widokowe i kluczowe dla tego terenu kierunki poruszania się pieszych i rowerzystów. Plac otwiera się na ludzi i zaprasza ich do korzystania ze znajdujących się na nim terenów zielonych. Główna oś placu została wyznaczona w nawiązaniu do historycznej rzeki. Jest to również główny ciąg pieszy pomiędzy Muzeum Narodowym i Bulwarami Wiślanymi, prowadzącymi do Zamku Królewskiego. Drugorzędna oś łączy plac z terenem Kossakówki mającym pełnić rolę muzeum - w swojej formie nakierowuje i zaprasza ludzi znajdujących się na placu do odwiedzenia zabytkowego budynku i znajdujących się w nim ekspozycji. Pozostałe, mniejsze osie zapewniają sprawną komunikację placu z otaczającymi go chodnikami. Planty w ul. Retoryka mają szansę stać się ważnym ciągiem komunikacyjnym w mieście - łączą Muzeum Narodowe z Zamkiem Królewskim. W związku z tym, proponowane jest poszerzenie centralnego chodnika i zorganizowanie wielu miejsc wypoczynku w formie kieszeni otoczonych krzewami i trawnikami. Zieleń została zorganizowana w organicznej formie, nawiązującej do motywu płynącej rzeki, która znajdowała się w tym miejscu jeszcze 100 lat temu. Dodatkowo, istotne kamienice zostały zaznaczone poprzez punkty widokowe bezpośrednio z plant.

Dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokosci 2.5m została zaprojektowana w zachodniej części ul. Retoryka. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom ruchu - dodatkowo ścieżka została wyniesiona i odzielona od jezdni zatopionym krawężnikiem poprawiającym komfort rowerzystów. Miejsca postojowe w ul. Retoryka zostały po obu stronach zorganizowane w układzie równoległym na pasach postojowych wydzielonych z ulicy. Parkowanie skośne uważane jest za niebezpieczne i w większości miast przestaje być dopuszczane w pasach ruchu. Geometria chodników została poprawiona w celu zmaksymalizowania ilości miejsc postojowych. W południowo-wschodnim narożniku placu został wydzielony teren pod niewielką usługę – kawiarnię, z możliwością włączenia terenów zielonych jako ogródka kawiarnianego. Obecne zagospodarowanie placu wskazuje na zapotrzebowanie na tego typu usługi, a zróżnicowane użytkowanie przestrzeni publicznej jest podstawowym warunkiem jej życia.