Tak może wyglądać życie na Marsie już w 2054 roku. Zobacz nieziemski projekt biura Abiboo

Międzynarodowe studio projektowe Abiboo stworzyło koncepcję samowystarczalnego miasta Nüwa, które miałoby powstać... na Marsie. Projekt mógłby powstać już w 2054 roku.

Marsjańska osada Nüwa ma zostać zlokalizowana na zboczu klifu w rejonie zwanym Tempe Mensa.

Miasto ma zostać umiejscowione w systemie podziemnych skał.

Projekt przewiduje zaludnienie na poziomie od 200 tys. do 250 tys. ludzi.

Klify Marsjańskie, inaczej Tempe Mensa. To tam międzynarodowe studio projektowe Abiboo planuje realizację koncepcji Nüwa. Skąd taka nazwa? To nawiązanie do mitologicznej chińskiej boginii, stwórczyni ludzkości. Aby dostać się na Czerwoną Planetę i zamieszkać w rejonie Tempe Mensa, trzeba będzie zapłacić jedynie ok. 300 tys. dol. za bilet. W jedną stronę. A jak będzie wyglądać samo miasto?

Projekt zakłada powstanie makro-budynków w wykopaliskach wewnątrz skał. System "domów" pokrywałaby specjalna kopuła chroniąca przed niskimi temperaturami, brakiem tlenu, napromieniowaniem i meteorytami. Poszczególne elementy miasta łączyłaby ściśle zaprojektowana komunikacja oparta na tunelach. Po drogach jeździłyby samochody, autobusy i pociągi. Dla mieszkańców przewidziano tereny zielone w postaci ukrytych pod kopułami parków i skwerów.

Każdy mieszkaniec miasta będzie miał do dyspozycji lokal o powierzchni od 25 do 35 mkw. Aby zerwać z ziemskimi zależnościami, ludność będzie musiała własnoręczne zająć się uprawianiem roślin i hodowlą. Na wzgórzach przewidziano powstanie fabryk odpowiedzialnych za powstawanie żywności i energii. Wszystkie materiały potrzebne do rozbudowy osady mają być pozyskiwane lokalnie poprzez wytwarzanie węgla i innych minerałów. Nüwa bowiem to miasto zrównoważone i samowystarczalne. Jego powiązania z Ziemią mają trwać tylko w początkowym etapie osadnictwa, następnie dążyć się będzie do pełnej samodzielności.

Studio Abiboo ma po swojej stronie wsparcie naukowców. Przy projekcie Nüwa pracownia współpracowała z z siecią SONet - zespołem badaczy, kierowanym przez Guillema Angladę, odkrywcę egzoplanety Proixima B.