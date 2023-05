Tak odmieniono kamienicę przy Gdańskiej 114 w Łodzi. Nowa odsłona za 7 mln zł

Kamienica ul. Gdańskiej 114 w Łodzi odzyskała blask. W kamienicy czekają na łodzian mieszkania komunalne i lokale dla przedsiębiorców. Remont kosztował 7 mln zł.

Wypiękniała kamienica przy ul. Gdańskiej 114 w Łodzi.

Wartość całkowita inwestycji to blisko 7 mln zł.

Zakończyliśmy kompleksową modernizację kamienicy. W ramach prac budowlanych wzmocniliśmy konstrukcję budynku, przebudowaliśmy wnętrza i wymieniliśmy instalacje. Nie była to łatwa inwestycja z uwagi na konieczność podzielenia jej na etapy. Wynikało to z pozyskiwanych środków finansowych, ale dotarliśmy do finału. Gdańska 114 dołącza do listy uratowanych budynków – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

W kamienicy czekają na łodzian mieszkania komunalne i lokale dla przedsiębiorców, fot. www.lodz.pl

W kamienicy oddanych do użytku zostało 10 przestronnych i wyposażonych w media lokali mieszkalnych. Ponadto na zagospodarowanie czekają dwa funkcjonalne lokale usługowe - podaje łódzki magistrat.

Gdańska 114, czyli kolejny uratowany zabytek

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego realizowana była w etapach. Prace rozpoczęły się we wrześniu 2019 roku. W latach 2019 i 2020 zostały wykonane rozbiórki i demontaż elementów konstrukcyjnych. W roku 2021 kontynuowano roboty rozbiórkowe dachu, montaż okien dachowych, wykonywanie kanałów wentylacyjnych oraz wzmacnianie fundamentów budynku. W 2022 r. realizowano roboty budowlane węzła cieplnego i podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto wymieniono wszystkie instalacje, drzwi i położono nowe podłogi. Prace nie ominęły podwórza, gdzie uporządkowano przestrzeń i zadbano o zieleń. Początek 2023 roku to prace wykończeniowe i porządkowe.

Wartość całkowita inwestycji to blisko 7 mln zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 5 mln zł.